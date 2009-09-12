خروج 12 فروند هواپیما از ناوگان / پیشنهاد روش جدید تعیین قیمت بلیت

محمد علی ایلخانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم، در عین حال گفت: پیشنهاد شده است قیمت بلیت هواپیما براساس عرضه و تقاضا ( در ساعات مختلف روز، هفته ، ماه و سال) تعیین شود.

وی با اشاره به اینکه این نوع روش قیمت گذاری بلیت هواپیما در تمام دنیا استفاده می شود، توضیح داد: در این روش ممکن است قیمت بلیت هواپیما در برخی ساعات پروازی با کاهش و در برخی ساعات دیگر پروازی با افزایش قیمت ( براساس عرضه و تقاضا) مواجه شود.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: به عنوان مثال، در صورت تعیین قیمت بلیت هواپیما براساس این روش، قیمت بلیت برای ساعات پروازی 6 تا 8 صبح یک نرخ و برای ساعات پروازی 10 صبح به بعد یک نرخ دیگر خواهد بود.

نحوه از رده خارج کردن هواپیما از ناوگان

ایلخانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه سازمان هواپیمایی کشوری برای از رده خارج کردن هواپیمای فرسوده از ناوگان حمل و نقل هوایی مسافری گفت: هواپیماها را نمی توان براساس سال ساختشان از رده خارج کرد بلکه باید با توجه به سن خود هواپیما از لحاظ ساعت پرواز و سایکل پروازی درباره آن تصمیم گیری شود.

3590 صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی افزوده شد

وی در ادامه از سخت گیریهای سازمان هواپیمایی کشوری درباره ضریب ایمنی پرواز هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی سخن به میان آورد و اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون 20 فروند هواپیما با ظرفیت 3590 صندلی وارد ناوگان و 12 فروند هواپیما با ظرفیت 1855 صندلی از رده خارج شده است.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی مسافری با 182 فروند هواپیما معادل 31 هزار و 938 صندلی است.

وی در پایان پیش بینی کرد تا پایان امسال تعداد ناوگان حمل و نقل هوایی مسافری کشور از 182 فروند فعلی به مرز 200 فروند هواپیما افزایش یابد.