وزارت بازرگاني آمادگي كامل براي اجراي طرح غني سازي آرد را دارد

مديركل تنظيم و توزيع وزارت بازرگاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به پرداخت يارانه كلان براي آرد و مصرف سالانه بسيار بالاي اين محصول ، اجراي طرح غني سازي آرد ضروري به نظر مي رسد.

حسين مدرس خياباني گفت: وزارت بازرگاني درحال حاضر اين آمادگي را دارد كه درصورت دادن استاندارد لازم از سوي وزارت بهداشت، آرد توليدي كارخانجات را با هماهنگي انجمن صنفي كارخانجات آرد كشور، وزارت صنايع و معادن و شركت بازرگاني دولتي غني سازي كند.

وي همچنين از اجراي طرح غني سازي روغن هاي خوراكي خبر داد و تصريح كرد: درحال حاضر حدود 19 ميليارد ريال نيز منابع اعتباري براي غني سازي روغن هاي خوراكي در نظر گرفته شده است.

مدرس خياباني افزود: درصورتي كه وزارت بهداشت استاندارد لازم براي اضافه كردن ويتامينهاي لازم را بدهد وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا كل روغن تكاليف دولتي سال 83 را با ويتامينهاي A وD غني كند.



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