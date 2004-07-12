مديركل تنظيم و توزيع وزارت بازرگاني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به پرداخت يارانه كلان براي آرد و مصرف سالانه بسيار بالاي اين محصول ، اجراي طرح غني سازي آرد ضروري به نظر مي رسد.
حسين مدرس خياباني گفت: وزارت بازرگاني درحال حاضر اين آمادگي را دارد كه درصورت دادن استاندارد لازم از سوي وزارت بهداشت، آرد توليدي كارخانجات را با هماهنگي انجمن صنفي كارخانجات آرد كشور، وزارت صنايع و معادن و شركت بازرگاني دولتي غني سازي كند.
وي همچنين از اجراي طرح غني سازي روغن هاي خوراكي خبر داد و تصريح كرد: درحال حاضر حدود 19 ميليارد ريال نيز منابع اعتباري براي غني سازي روغن هاي خوراكي در نظر گرفته شده است.
مدرس خياباني افزود: درصورتي كه وزارت بهداشت استاندارد لازم براي اضافه كردن ويتامينهاي لازم را بدهد وزارت بازرگاني آمادگي دارد تا كل روغن تكاليف دولتي سال 83 را با ويتامينهاي A وD غني كند.
مدير كل تنظيم و توزيع وزارت بازرگاني در گفت و گو با "مهر"
وزارت بازرگاني آمادگي كامل براي اجراي طرح غني سازي آرد را دارد
تاكنون طرح غني سازي آرد از سوي وزارت بهداشت بصورت آزمايشي در بعضي از استانهاي كشور مانند بوشهر اجرا شده است .
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