"گفتگوهایی در باب اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به طرح سؤالاتی درباره اخلاق می‌پردازد و آنها را در گفتگو با فیلسوفان و صاحبنظران اخلاق به مباحثه می‌گذارد.

آیا ما می‌توانیم به قضاوت شهودی در مورد درست یا نادرست بودن مسئله‌ای اعتماد کنیم؟ ما باید چه ادله‌ای در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم آنرا برای بکارگیری امر درست و پرهیز از امر نادرست به کار ببندیم؟ اینها سؤالاتی هستند که نویسنده آنها را با 12 فیلسوف و متفکر به بحث گذاشته است.

کن بینمور، فلیپه فوت، هری فرانکفورت، انیل کاهنمان، آلسدایر مک‌اینتایر، پیتر سینگر و برنارد ویلیامز از جمله متفکرانی هستند که نویسنده با آنها به مباحثه و گفتگو نشسته است.

اخلاق و شهود، فضیلت و شکوفایی، اخلاق و تکامل، وحدت نظر و اختلاف نظر و عشق و اخلاق موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته اند .

نویسنده کتاب، الکس ورهویو استاد مدرسه اقتصادی لندن است. از او کتابهایی درباره ایده‌آلهای برابری و مسئولیت‌پذیری و رفاه اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی به چاپ رسیده است.