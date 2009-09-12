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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

سری دوم "لطفاً دور نزنیم" زمستان تولید می‌شود

سری دوم "لطفاً دور نزنیم" زمستان تولید می‌شود

سری دوم مجموعه تلویزیونی "لطفاً دور نزنیم" به کارگردانی مهدی مظلومی با نگاه به موضوع‌های اجتماعی، زمستان امسال تولید می‌شود.

مظلومی در این باره به خبرنگار مهر گفت: از مدتی پیش رضا مقصودی نگارش فیلمنامه سری دوم مجموعه "لطفاً دور نزنیم" را آغاز کرده و به احتمال زیاد نویسنده دیگری هم به او ملحق می‌شود. سری دوم این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین حسینی تهیه می‌شود.

وی در ادامه افزود: در سری دوم "لطفاً دور نزنیم" بیشتر به مسائل اجتماعی می‌پردازیم و قصه حول محور شخصیت‌های اصغر (محمدرضا هدایتی) و گلنوش (آناهیتا همتی) است. آنها با ارثی که از عمو سیف‌الله (محمد کاسبی) رسیده یک شرکت سرمایه‌گذاری دایر و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند.

هدایتی و همتی در سری جدید "لطفاً دور نزنیم" حضور دارند و احتمال دارد مهران رجبی و جواد عزتی هم در آن بازی کنند. این مجموعه اواخر اردیبهشت روی آنتن شبکه تهران رفت و داستان درباره دختری بود که عمویش برای ازدواج با خواستگارانش شروطی سخت گذاشته بود. محمد کاسبی، بهزاد رحیم‌خانی، زهره حمیدی، ویدا شهشهانی و... دیگر بازیگران آن بودند.

مظلومی فیلم تلویزیونی "بمانی" و مجموعه‌های "بدون شرح"، "روزگار خوش حبیب آقا"، "کمربندها را ببندید"، "اکسیژن"، "بانکی‌ها" و "زندگی به شرط خنده" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 945352

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