روز قدس فرصتی برای نشان دادن وحدت ملی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت ا.. احمد محسنی گرکانی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک، در جمع خیل نمازگزاران افزود: این روز باید نماد وحدت ما در مقابله با صهیونیسم در فلسطین و جهان باشد و باید مراقب باشیم وحدت امت اسلامی به هم نخورد و خدشه وارد نشود.

آیت الله محسنی گرکانی در این خطبه با بیان اینکه دولت دهم کار خودر ا شروع کرده است ، گفت: دولت باید با اقتدار در راه آبادانی، پیشرفت و اداره امور مردم حرکت کند و پروژه های عمرانی را که آغاز کرده است به پایان برساند.

وی کشور را نیازمند آرامش خواند و از همه گروهها و اقشار خواست هوشیار باشند تا آسیبی به کشور وارد نشود.

گرکانی با تاکید بر استفاده آحاد مردم از شب های قدر، آن را فرصتی دوباره از سوی خداوند برای خودسازی درونی و معنوی دانست و تاکید کرد: گرامیداشت شب های قدر به برکت انقلاب اسلامی است که باید از جان و دل از آن محافظت کرد.

وی با تسلیت شهادت امیر المومنین، تلاقی شب قدر با شهادت امیر المومنین را نشانی از حقیقت راه این امام دانست و گفت: انقلاب اسلامی ادامه دهنده حکومت امیر المومنین است و همه ما باید با تاسی از ولایت فقیه در راه این امام گام برداریم.