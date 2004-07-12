عمليات قاچاق كالاهاي ساخت رژيم صهيونيستي به شمال عراق شكست خورد

به گزارش خبرگزاري مهر،"علي عبدالله" يكي ازرانندگان كاميون درگفتگو با روزنامه فرا منطقه اي" الشرق الاوسط" درامان گفت كه كاميونهاي توقيف شده حامل لوازم برقي و كالاهاي اسراييلي هستند.

اين 5 كاميون حامل كالاهاي اسراييلي هنگامي كه وارد خاك سوريه شدند پس از بازرسي، توقيف شدند.

وي با بيان اينكه كاميونهاي اردني امان را به مقصد بغداد ترك كرده بودند، گفت: كاميونها پس ازرسيدن به منطقه ترافيك مرزي به دنبال عمليات نيروهاي آمريكايي درمنطقه الرمادي وفلوجه وناامني دراين منطقه قصد تغيير مسير داشتند .

اين راننده گفت: به محض اينكه ما وارد مرزهاي سوريه شديم كالاهاي ما مورد بازرسي قرارگرفت وپس ازآن به ما اطلاع دادند كه اين كالاها اسراييلي است. وي افزود: مقامات سوريه رواديد و5 كاميون را توقيف كردند.

روزنامه البعث ارگان حزب حاكم بر سوريه هم روزدوشنبه نوشت عمليات قاچاق كالاهاي ساخت اسراييل به شمال عراق از طريق سوريه و تركيه شكست خورد.

اين روزنامه افزود: ماموران ويژه گمرگ سوريه در منطقه نصيب نقطه مرزي سوريه و اردن موفق شدند قاچاقچياني كه قصد داشتند كالاهاي ساخت اسراييل را با 5 كاميون اردني با عبورازخاك سوريه وتركيه به شمال عراق منتقل نمايند، بازداشت كنند.

البعث با بيان اينكه كالاهاي اسراييلي مصادره شده اند به نقل ازحسن حمدون رئيس گمرگ نقطه مرزي نصيب نوشت: رانندگان بازداشت شده اعتراف كردند ابتدا تصميم داشتند از گذرگاه الكرامه در مرزاردن وعراق وارد اين كشور شوند اما به دليل اوضاع بد امنيتي در راههاي منتهي به بغداد، به آنها گفته شد مسير خود را تغيير داده و از طريق سوريه و تركيه وارد عراق شوند.