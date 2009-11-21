برخی دانشگاهها در تامین فضای مورد نیاز برای نخبگان خود وامانده اند

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای توزیع عادلانه امکانات میان دانشگاههای کشور باید ابتدا مشخص کنیم که تعریف ما از امکانات چیست.

وی افزود: اگر امکانات را خوابگاه و ساختمان آموزشی و ... بدانیم در این صورت بسیار مناسب است که توجهی به دانشگاههای مستقر در تهران نیز بشود زیرا شاهد هستیم دانشگاهها در شهرستانهای مختلف که آن قدر ساختمان و فضای آموزشی دارند که بیشتر آن خالی مانده و با این حال باز هم مشغول ساخت و ساز هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: این در حالی است که دانشگاههای تهران با مشکل کمبود فضای آموزشی و ساختمان رو به رو هستند و به آنها اجازه توسعه دانشگاه هم داده نمی شود.

وی به وجه دیگر توزیع امکانات اشاره کرد و گفت: اگر منظورمان از امکانات، هیئت علمی و توانایی آنها است جا دارد مسئولان به دانشگاههای شهرستان توجه بیشتری کرده و شرایطی را فراهم کنند تا اساتید برجسته و خبره جذب این دانشگاهها شوند.