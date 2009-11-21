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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

توزیع عادلانه امکانات آموزشی-1

برخی دانشگاهها در تامین فضای مورد نیاز برای نخبگان خود وامانده اند

برخی دانشگاهها در تامین فضای مورد نیاز برای نخبگان خود وامانده اند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: تقسیم امکانات بین دانشگاههای کشور نباید به گونه ای باشد که یک دانشگاه برای دانشجویان دوره شبانه خوابگاه داشته باشد اما دانشگاهی دیگر در تامین فضای مورد نیاز برای دانشجویان نخبه خود وامانده باشد.

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای توزیع عادلانه امکانات میان دانشگاههای کشور باید ابتدا مشخص کنیم که تعریف ما از امکانات چیست.

وی افزود: اگر امکانات را خوابگاه و ساختمان آموزشی و ... بدانیم در این صورت بسیار مناسب است که توجهی به دانشگاههای مستقر در تهران نیز بشود زیرا شاهد هستیم دانشگاهها در شهرستانهای مختلف که آن قدر ساختمان و فضای آموزشی دارند که بیشتر آن خالی مانده و با این حال باز هم مشغول ساخت و ساز هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: این در حالی است که دانشگاههای تهران با مشکل کمبود فضای آموزشی و ساختمان رو به رو هستند و به آنها اجازه توسعه دانشگاه هم داده نمی شود.

وی به وجه دیگر توزیع امکانات اشاره کرد و گفت: اگر منظورمان از امکانات، هیئت علمی و توانایی آنها است جا دارد مسئولان به دانشگاههای شهرستان توجه بیشتری کرده و شرایطی را فراهم کنند تا اساتید برجسته و خبره جذب این دانشگاهها شوند.

کد مطلب 945454

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