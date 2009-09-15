نفع دوستان صدام درناامنی عراق است / نفوذ تروریستها از عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه 28 مرداد شاهد چند انفجار خونین در نزدیکی وزارتخانه های دارایی و امور خارجه در منطقه دیپلماتیک الخضراء بود که در نتیجه این انفجارها 95 نفر کشته و هزار و 203 نفر زخمی شدند.

این انفجارها پس از آنکه، دولت عراق، در پی اعترافات یکی از عاملان اجرای آن به اینکه دستوراتی را از سوریه برای دست زدن به چنین عملیاتی دریافت کرده بود، سوریه را به حمایت از سران حزب منحله بعث به سبب پناه دادن به آنها متهم کرد، سبب بروز تنش شدیدی در روابط دو کشور شد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق در این رابطه اظهار داشت که 90 درصد تروریستهای عرب از خاک سوریه وارد عراق شده اند.

درپی این اتهامات، ترکیه به نقش میانجیگرانه خود روی آورد و"احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور برای تنش زدایی میان بغداد ودمشق هفته گذشته به این دو کشور سفر کرد که به گفته علی الدباغ سخنگوی دولت مالکی، به علت همکاری نکردن سوریه، این میانجیگری نتیجه ای نداشت.



"محمود عثمان" نماینده پارلمان عراق از ائتلاف کردستان در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل بروز تنش در روابط سوریه وعراق با متهم کردن دمشق به انجام برخی اقدامات درعراق دلیل اساسی بروز تنش در روابط دو کشور را فعالیت برخی عناصر حزب منحله بعث در خاک سوریه دانست.

وی درادامه با انتقاد از کشورهای عربی در دامن زدن به نا آرامی های اخیر عراق، گفت : کسانی که ادعا می کنند مجاهد هستند و با آمریکایی ها و طرفهای دیگر مبارزه می کنند و بخشی از آنها در زمان صدام و بخشی از آنها پس از صدام به برخی کشور های عربی پناهنده شدند، بر اساس اطلاعات موجود جهت تشنج زایی وبی ثباتی وارد عراق می شوند.

عضو ائتلاف کردستان در عین حال تاکید کرد: برخی از تروریستها از مغرب، برخی ازمصر، یمن وعربستان و دیگر کشورهای عربی به عراق می آیند . وی افزود : مسئله دیگر این است که برخی کشورهای عربی اختلافات و مشکلاتی با آمریکا دارند و به همین سبب فعالیتهایی بر ضد آمریکا در عراق انجام می دهد، که عراقی ها بیشتر از آمریکایی ها در معرض این اقدامات قرار دارند.البته در برهه ای از زمان این فعالیتها کاهش یافت، اما دولت عراق تاکید کرده است که این فعالیتها دوباره افزایش یافته است .

محمود عثمان درباره آینده ائتلاف کردستان با توجه به انتخابات پارلمانی آتی عراق اظهار داشت : آینده دو حزب اصلی دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان مبتنی بر تفاهم سابق میان آن دو است ؛ در عین حال فهرستهایی دیگر در منطقه کردستان وجود دارد فهرستهای اسلامی، فهرست تغییر که می خواهند به طور مستقل در انتخابات شرکت کنند، هر فهرستی برای خود برنامه واحدی دارد در آن صورت، فهرستهای مختلفی در انتخابات شرکت خواهند کرد، اما میان آنها همکاری وجود دارد.



محمود عثمان نماینده کهنه کار پارلمان عراق و عضو ائتلاف کردستان

وی درباره رابطه میان ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی جدید عراق گفت : روابط میان ما و ائتلاف ملی و نوری المالکی طبیعی و خوب است، معتقدم ائتلاف کردستان برای داشتن روابط طبیعی و خوب با همه گروهها تلاش می کند، اما به کسانی که به ما بیشتر احترام بگذارند و مسئله و منافع ما را بیشتر مورد حمایت قرار دهند، بیشتر نزدیک می شویم، این سیاست ما است.

محمود عثمان درباره این سئوال مهر که چه کشورهایی نمی خواهند امنیت و ثبات را در عراق ببینند و با روند سیاسی مخالفت می کنند، خاطر نشان کرد: کشورهایی هستند که منافعشان دربی ثبات کردن عراق است، کشورهایی هستند که با آمریکامشکلاتی دارند که ممکن است موضع مشخصی در قبال آمریکا در عراق بگیرند، اما کشورهایی دیگری وجود دارند که مواضع مشخصی در قبال عراق دارند مانند عربستان؛ این کشور نمی خواهد شیعیان در عراق حکومت کنند و نسبت به این مسئله حساسیت زیادی دارد و با دولت عراق همکاری نمی کند ؛ سعودی ها موضع منفی دارند و معتقدم کشورهای دیگری که در اطراف هستند موافق دموکراسی جدید در عراق نیستند، زیرا این کشورها دموکراتیک نیستند.



وی تصریح کرد: برخی کشورهای عربی به خاطر مسائل طایفه ای ودموکراسی و وضعیت جدید با عراق جدید مخالفت می کنند، زیرا این کشورها دوستان رژیم سابق بودند و دوست دارند وضعیت عراق به آن دوران برگردد و به همین سبب مواضع منفی در قبال دولت جدید عراق اتخاذ کرده اند که مواضع مشکلاتی را برای عراق در زمینه امنیتی و ثبات به وجود آورده است.

محمود عثمان درباره اهمیت انتخابات پارلمانی آتی عراق با توجه به اوضاع امنیتی کشور گفت : انتخابات پارلمانی همواره مهم بوده است، قبلا انتخابات شوراهای استانی در عراق برگزار شد، قرار است همه پرسی درباره توافقنامه امنیتی هم برگزار شود.



انتخابات، یک راهکار دموکراتیک برای تغییر دولت است، امور عراق در روند صحیح به پیش می رود، اما برای تثبیت امنیت و ثبات و دموکراسی واقعی به زمان نیاز داریم، زیرا سی و پنج سال حکومت دیکتاتوری خونین صدام و جنگ هایی که به راه انداخت، مشکلات فراوانی به جا گذاشت که رهایی از این مشکلات و برقراری امنیت و دموکراسی واقعی به زمان نیاز دارد و به همین سادگی امکان ندارد.



محمود عثمان درباره سرنوشت گروهک تروریستی منافقین به مهر گفت : دولت عراق بر ضرورت خروج این گروه از عراق تاکید می کند و ادامه حضور آنها مشکلات فراوانی را به وجود می آورد، این مسئله باید بر اساس تفاهم و قوانین عراق حل شود.

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گفتگو از رضا مهری