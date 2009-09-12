توافق ایران و ترکیه برای انتقال گاز ترکمنستان

حجت الله غنیمی فرد در گفتگو با مهر در آستانه برگزاری نشست کشورهای حاشیه خزر، درباره امکان ساخت خط لوله گازی زیر دریایی برای انتقال گاز ترکمنستان به اروپا، گفت: بحث ساخت خط لوله "ترانس کاسپین" از حدود 15 سال گذشته تاکنون مذاکرات ادامه داشته اما به دلیل وجود مشکلات متعدد تاکنون اجرایی نشده است.

وی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی ساخت این خط لوله را مسائل زیست محیطی احداث آن عنوان کرد و افزود: همواره کشورهای حاشیه دریای خزر با احداث این خط لوله زیردریایی به دلیل مشکلات زیست محیطی موافق نبوده اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه با بیان اینکه در حال حاضر ایران یکی از اقتصادی ترین مسیرها برای انتقال گاز کشورهای حاشیه دریای خزر به خارج از این منطقه است، بیان کرد: ساخت خط لوله ترانس کاسپین در شرایط فعلی از نظر اقتصادی به هیچ وجه توجیه ندارد.

غنیمی فرد از توافق مقامات تهران – آنکارا برای انتقال سالانه 35 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از خاک ایران به ترکمنستان خبر داد و افزود: با توجه به تمایل ایران برای انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان، به نظر می رسد انتقال گاز این کشور از سایر مسیرها اقتصادی نباشد.

معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران همچنین درباره احتمال تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در نشست آتی چهار کشور در آکتائو قزاقستان، اعلام کرد: همواره موضوعات مربوط به تعیین رژیم حقوقی از سوی وزارت امور خارجه پیگیری می شود.

به گزارش مهر، در این باره پیش از این نیز حسین نقره کار شیرازی معاون امور بین الملل وزیر نفت از مخالفت ایران و روسیه برای ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز از بستر دریای خزر خبر داده و گفته بود: جمهوری اسلامی ایران با هر عامل و فعالیتی که محیط زیست دریای خزر را با تهدید مواجه سازد مخالف است.

به گفته وی ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز که از زیر بستر دریا عبور می کند و ممکن است منجر به آلودگیهای زیست محیطی در خزر شود.

این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که کشور روسیه هم با ساخت این خط لوله موافق نیست، تصریح کرده بود: در برخی موارد عنوان می شود که روسیه با اجرای این طرح موافقت کرده که موافقت آنها ضمنی بوده و ممکن است تحت فشار کشورهای غربی قرار گرفته باشند.

به گفته معاون وزیر نفت، مقامات کشور روسیه در عمل موافقت خود را برای ساخت خط لوله انتقال نفت و گاز اعلام نخواهند کرد.

در همین حال رضا الماسی مدیرعامل شرکت انتقال گاز نیز اعلام کرده بود: با توجه به گستردگی شبکه انتقال گاز ایران و در صورت آمادگی ترکمنستان امکان ترانزیت گاز این کشور به عراق و امارات وجود دارد.