بهترین داوران جودو جهان معرفی شدند/ یک ایرانی در مکان هفدهم

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی جودو رنکینگ بهترین داوران جهان را اعلام کرد که تنها یک ایرانی موفق به حضور در جمع بهترین داوران دنیا شد.

محمدرضا مینوکده که در دو دوره مسابقات جهانی 2007 و 2009 جهان و المپیک 2008 پکن قضاوت کرده است در این رده بندی در مکان هفدهم قرار گرفت.

فدراسیون جهانی 32 داور برتر جهان را معرفی کرده که " ادیسون مینی کاوا" داور ژاپنی الاصل برزیل در مکان نخست ایستاد. "موتی" از فرانسه ، "امانو" از ژاپن ، "اوساکو" از کرواسی و "گانرو" از آرژانتین در این رده بندی در مکانهای اول تا پنجم قرار دارند.

فدراسیون جهانی این 32 داور را در سه گروه B ، A و C رتبه بندی کرده که 15 داور در گروه A ، 11 داور در گروه B و 6 داور در گروه C قرار گرفتند.