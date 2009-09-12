تیم ملی تکواندو شرایط خوبی دارد / باید حساسیت را کم کنیم

حسن ذوالقدر که اواخر هفته گذشته برای نظارت بر تمرینات تیم ملی به ساری سفر کرده بود با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اعضای تیم ملی تمرینات بسیار خوب و مدونی را درساری پشت سر گذاشتند که در کنار بالا رفتن روحیه آنها می توان به افزایش آمادگی بدنی نیز اشاره داشت.

وی ادامه داد: برنامه های کادر فنی در کنار حضور پرتلاش و با انگیزه اعضای تیم ملی در تمرینات این نوید را می دهد که طی روزهای باقی مانده تا اعزام به مسابقات جهانی شرایط روحی، روانی و آمادگی بدنی ملی پوشان به بهترین شرایط ممکن برسد.

مدیرفنی تیم ملی در مورد تغییر 90 درصدی اعضای تیم ملی نسبت به دوره قبل رقابتهای جهانی و لزوم حضوریک روانشناس در اردوی تیم ملی گفت: این چیزی نیست که نگران کننده باشد. نفراتی که اکنون در تیم ملی هستند همگی از تجربه بسیار خوبی برخوردارند. ضمن اینکه وظیفه روانشناس را کادر فنی انجام داده و با زندگی شبانه روزی در کنار اعضای تیم این مشکل را رفع می کند.

ذوالقدر افزود: قبول دارم که حضور در رقابتهای جهانی که در بالاترین سطح فنی برگزار خواهد شد شرایط خاصی داشته و حساسیت بالایی دارد ولی تلاش همه ما به خصوص کادر فنی در کاهش این حساسیت با راههای مختلف از جمله بررسی فیلم مسابقات مختلف و آنالیز حریفان خواهد بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: همه ما در تلاشیم تیم ملی با بهترین امکانات تمرین کرده و در بهترین شرایط راهی دانمارک شود به همین دلیل از تمامی جامعه تکواندو می خواهم برای موفقیت تیم ملی تلاش کنند.

تیم ملی تکواندو کشورمان که خود را آماده حضور در نوزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان( 22 تا 26 مهرماه کپنهاگ) می کند، هفته گذشته اردویی 5 روزه را در ساری پشت سرگذاشت.