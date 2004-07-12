شركت پتروپارس با شركت هاي بزرگ خارجي براي مشاركت در طرحهاي بين المللي مذاكره مي كند

معاون برنامه ريزي و توسعه شركت پتروپارس درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با توجه به اينكه شركت پتروپارس در آستانه خصوصي سازي است، اين شركت راههاي مختلف را براي اين هدف مورد بررسي قرارمي دهد.

دكتر محمد همايون صدر در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت پترو پارس براي خصوصي شدن بايد با شركت پترو ايران ادغام شود گفت: نخستين گزينه براي خصوصي شدن شركت پتروپارس ادغام با شركت پترو ايران و بعد ورود به بورس است اما شركت پترو پارس گزينه بهتري يعني مشاركت در طرحهاي بين المللي را درحال بررسي دارد.

وي افزود: در اين طرح شركت پترو پارس در زمينه مهندسي، مديريت و بهره برداري از پروژه ها همپيماناني را از ميان شركتهاي خارجي يافته تا بتواند به تدريج به بازارهاي خارجي دست يابد.

وي افزود: اما نكته مهم اين است كه هنوز نمي توان شركت پترو پارس را با يك شركت بزرگ خارجي مقايسه كرد و اين شركت ايراني بايد تمام انرژي خود را براي همسطح شدن با يك شركت بزرگ خارجي بايد صرف كند.

صدر در پايان سخنان خود مشاركت بين المللي را بهترين راه دانست و گفت: هم اكنون شركت پترو پارس درزمينه مديريت پروژه ، مهندسي و بهره برداري طرحها مذاكراتي را با شركتهاي بين المللي بزرگ داشته تا بتواند مشاركت بين المللي خود را در طرحها بيشتر كند .

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