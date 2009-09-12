سینماهای کهگیلویه و بویراحمد در انزوا/ اکران خاک بر پرده سینما

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، اگر روز ملی سینما برای دیگران روز جشن و پاسداشت سینماست اما برای جوانان کهگیلویه وبویراحمد روز حسرت دوباره از نداشتن حتی یک سالن سینما در این استان 700 هزار نفری است.

بالغ بر هشت سال است که در این روز یادآور سالنهای تاریک و پرده های خاک خورده سینماهای استان است و مسئولان نیز در این روز نسخه های زیادی برای حل معضل تعطیلی سینماهای استان می پیچند اما 21 شهریور سال بعد که می آید بازهم در نقطه صفر قرار داریم و روز از نو روزی از نو.

سینماهایی که روزی با نفس گرم تماشاگران گرم می شدند و با کف و سوت آنان به لرزه در می آمدند در این چند سال تنها خاک بر پرده آنان به نمایش در آمده است و صدایی جز صدای جیرجیرک ها در تاریکی سرد آنان به گوش نمی رسد.

پارکینگ، انبار و مصادره؛ سرنوشت محتوم سه سینمای استان

سینمای شهر یاسوج که به دلیل داشتن بافت فرسوده و با هدف بازسازی مجدد تخریب شد اینک نه تنها عملیات احداث آن پس از گذشت دو سال آغاز نشده است بلکه زمین خالی آن محلی برای پارک ماشینها در مرکز شهر یاسوج شده است تا اکنون صف ماشینها جای صف طویل تماشاگران مشتاق این سینما را بگیرد.

سینمای گچساران نیز که همچون سینمای یاسوج قبل از انقلاب ساخته شده است، سرنوشتی بهتر از همزاد خود ندارد.

این سینما اینک به دلیل بدهی بانکی که هر ساله بر آن افزوده می شود، تعطیل است و در شرف مصادره توسط بانک قرار دارد.

سینمای دهدشت نیز که تنها سینمای بخش خصوصی استان به حساب می آید، به دلیل مشکلات مالی تعطیل و تبدیل به یک انبار شده است و آنگونه که شنیده می شود صاحبان آن قصد تبدیل این سینما به یک مجموعه تجاری را دارند.

تصمیمی برای احداث مجدد سینمای یاسوج گرفته نشده است

رئیس شورای شهر یاسوج گفت: تصمیمی برای احداث سینما در محل سابق سینمای شهر یاسوج از سوی شهرداری گرفته نشده است.

محمود باقری افزود: ابتدا قرار بود پس از تخریب سینمای شهر یاسوج، در محل آن مجتمع تجاری - فرهنگی در هشت طبقه ساخته شود که یک طبقه از آن به سینما اختصاص یابد اما شهرداری این طرح را تغییر داده و قرار است در این مکان تنها مجموعه تجاری احداث کند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد شهرداری قصد احداث یک فرهنگسرا در پارک چشمه نباتی این شهر را دارد اما زمان آغاز احداث این مجموعه مشخص نیست.

باقری همچنین یادآور شد: عملیات احداث تنها سینمای بخش خصوصی شهر یاسوج نیز که بیش از 10 سال پیش آغاز شده، به دلیل مشکلات مالی متوقف شده است.

رئیس شورای شهر یاسوج افزود: به رغم سرمایه گذاری بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی 30 درصدی این پروژه، عملیات ساخت این سینما به علت عدم حمایت مالی بانکهای استان و عدم اراده تسهیلات به آن، راکد مانده است.

وی وجود سینما و تئاتر را لازمه هر شهر و بستری برای توسعه فرهنگی آن دانست و بیان کرد: شهر یاسوج با جمعیت کنونی نیاز به حداقل سه سالن سینما دارد.

اما فعالان فرهنگی و هنری‌ استان از وضعیت سینماها ناراضی هستند و همچنان نگرانی‌های سابق درباره فعال نبودن سینماهای این استان وجود دارد.

گرمی بازار CD فروشان در نبود سینما در استان گرم است

یک پیشکسوت فرهنگی در استان، سینما را یکی از ابزار غنی سازی اوقات فراغت مردم دانست و گفت: وقتی چنین محل هایی تعطیل باشند، مردم برای پرکردن نیازهای خود به فیلمهای غیر استاندارد و گاهی هم دارای نقص که توسط دوره گردها و دکه ها توزیع می شوند روی می آورند که این خود بوجود آورنده آسیبهای اجتماعی و فرهنگی است.

فریدون داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بازار این دوره گردها و دکه ها در نبود سینما در استان گرم است، افزود: با توجه به اینکه برخلاف سینما که یک مرکز رسمی است، کنترل و نظارتی بر این مراکز فروش غیررسمی فیلم و محتوای فیلمهای عرضه شده وجود ندارد، بر این اساس تهدیدی برای سلامت روانی جامعه محسوب می شوند.

وی بیان کرد: این مسئله همچنین علاوه بر اینکه باعث افزایش قاچاق فیلم و ضربه مادی به تولید کنندگان فیلم می شود، سبب صرف بخشی از انرژی نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای مربوطه از جمله اداره ارشاد و دادگستری به برخورد با این معضل فرهنگی می شود.

داوری تصریح کرد: انتظار می رود مسئولان برای فعالیت دوباره این سینماها و اکران فیلم توسط مجتمع های فرهنگی و هنری در استان تلاش کنند تا افراد جامعه، محلی برای پر کردن و غنی سازی اوقات فراغت خود داشته باشند زیرا آموزش های غیرمستقیم در قالب هنر تاثیرات ماندگار و قابل قبول تری بر جامعه خواهد داشت.

وی یادآور شد: توسعه فرهنگی در استان بدون وجود اماکن فرهنگی و هنری ایجاد نمی شود.

اما اگر در این سالها نگاهی به خیابانهای شهرهای یاسوج و گچساران و دهدشت بیاندازیم با خیل جوانانی مواجه می شویم که در نبود مراکز تفریحی، تنها سرگرمی آنان حضور و پرسه در خیابانهای اصلی این شهرهاست.

حضوری که اکنون به یک معضل اجتماعی بدل شده تا هر روز شاهد ناهنجاریها و نزاع های فردی و دسته جمعی جوانان بیکار در خیابانهای شهر و نگرانی شهروندان از این وضعیت اسفبار باشیم.

یک فعال فرهنگی نیز تعطیلی سینماهای استان را یک فاجعه عنوان کرد و گفت: بالا رفتن آمار بزه و اعتیاد در بین جوانان استان بی تاثیر از نبود سینما در شهرهای استان نیست.

ماشاء الله افسر افزود: سالها پیش خیل جوانان مشتاقی را می دیدیم که برای دیدن فیلم در صف طویل سینماها می ایستادند و علاوه بر اینکه صندلی های سینماها پر می شد، راهروهای سینما نیز مملو از جمعیت بود.

وی با طرح این سئوال که باید از خود سوال کنیم اکنون آن جوانان در نبود سینما و مراکز تفریحی به کجا می روند؟ یادآور شد: جوانان استان اکنون برای پرکردن اوقات فراغت خود جایی ندارند و این مسئله با توجه به معضلات اجتماعی که در جامعه وجود دارد، نگران کننده است.

افسر یکی از دلایل تعطیلی سینماهای استان را عدم اداره سینماها به دست اهالی فرهنگ عنوان کرد و گفت: متولیان سینماهای استان با نگرش فرهنگی به این مسئله نگاه نمی کردند و دغدغه آنها تنها سودآوری بود بر این اساس پس از رکودی که بر سینماهای کشور حاکم شد این سینماها تعطیل شدند.

بیست و یکم شهریور 88 هم می گذرد اما برای اینکه در سال آینده نیز بازهم در این نقطه نباشیم، مسئولان باید از همین فردا به فکر فعال کردن سینماهای استان باشند و یا می توانند برای اینکه این سئوال هر ساله مطرح نشود به دنبال تقویمی بگردند که روز ملی سینما در آن حک نشده باشد.