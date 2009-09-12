چرایی وقوع حادثه 11سپتامبر و زوایای پنهان

بسیاری از تحلیلگران غربی بر این باورند که این حادثه آن هم با این حجم وسیع نمی تواند کار یک مجموعه غیرحرفه ای خارجی باشد.

این حادثه در شرایطی رخ داد که رژیم صهیونیستی پس از فرار از جنوب لبنان در سال 2000 در آستانه فرو پاشی قرار داشت.

از سوی دیگر به علت پیروزی نو محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش این کشور در مدیریت خاورمیانه به شدت کاهش یافته بود و این امر نگرانی هایی برای کمپانی های نفتی و شرکتهای اسلحه سازی آمریکا ایجاد کرده بود.

لابی صهیونیستی نیز نمی تواند در شکل گیری این حادثه بی تاثیر باشد، زیرا این لابی از افزایش قدرت برخی کشورهای ضد صهیونیستی در خاورمیانه بیمناک بود.

اکنون پس از گذشت 8 سال از حادثه 11 سپتامبر تردیدهایی درباره عاملان واقعی این حادثه و چرایی شکل گیری آن به وجود آمده است.

پس از این حادثه بود که جرج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در اقدامی شگفت انگیز، برخی کشورهای منطقه را به عنوان عاملان وقوع حادثه 11 سپتامبر معرفی کرد.

با اینکه از مجموع 18 نفری که ظاهرا حادثه 11 سپتامبر را به وجود آوردند 15 نفر آنان از اتباع عربستان سعودی بودند، اما بوش انگشت اتهام را متوجه سایر کشورها کرد.

علت این امر این است که جرج بوش سهامدار عمده یک شرکت حفاری است که بخشی از سهام 500 میلیون دلاری این شرکت متعلق به شاهزادگان سعودی است.

مقر این شرکت در تگزاس آمریکا است و عمدتا به کار حفاری در کشورهای حوزه خلیج فارس و از جمله عربستان مشغول است، بنابراین لشکر کشی جرج بوش به افغانستان و عراق صرفا برای تغییر ساختار جغرافیای سیاسی منطقه به سود رژیم صهیونیستی بود که در این ساختار جدید نقش مهمی نیز به عربستان سپرده شد.

پیروزی سهل الوصول آمریکا در عراق و افغانستان که ناشی از ضعف رژیمهای دیکتاتور سابق عراق و طالبان در افغانستان بود رژیم صهیونیستی را ترغیب کرد که به جنوب لبنان حمله کند.

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در سال 2006 با شکست مفتضحانه این رژیم روبرو شد و در نتیجه آمریکا و رژیم اسرائیل نتوانستند بر خلاف محسابات سیاسی خود به اهداف خود دست یابند.

صرف نظر از اینکه عاملان اصلی حادثه 11 سپتامبر چه کسانی بودند، اما این واقعیت به تدریج روشن می شود که موساد ( سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) و سیا(سازمان اطلاعات مرکزی) مدیریت این حادثه را برای اهداف بعدی به عهده داشتند.

این اهداف بعدا زمینه را برای حضور نیروهای اشغالگر در خاور میانه فراهم کرد تا آمریکا دسترسی سیال و راحت تری به چاه های نفت این منطقه داشته باشد.

هر چند آمریکا برای حضور فیزیکی در خاورمیانه به ویژه در عراق و افغانستان بهای سنگینی پرداخت کرد، اما به نظر می رسد که هم کمپانی های نفتی و هم شرکتهای بزرگ اسلحه سازی برنده نهایی حضور نظامان آمریکا هستند.