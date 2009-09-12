جزئیات جایزه "سلام" / معرفی بهترین کتابهای کودک حوزه در مهرماه

دبیر جایزه ادبی و دوسالانه "سلام" (کتاب سال کودک و نوجوان نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اقدامات انجام شده برای دوره اخیر این جایزه گفت: امسال و در دوازدهمین دوره این جایزه آثار منتشر شده در سالهای 86 و 87 در چهار بخش شعر، داستان تالیفی و ترجمهای، داستان مذهبی و تصویرگری مورد داوری قرار گرفتهاند.
محمود پوروهاب افزود: علاه بر آن امسال بخشهای ویژهای با موضوع امام خمینی (ره)، دفاع مقدس و اصلاح الگوی مصرف خواهیم داشت و اگر آثار درخور توجهی در این زمینهها هم داشته باشیم قطعاً از پدیدآورندگان آنها تجلیل میشود.
پوروهاب با اشاره به تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه این جایزه دوسالانه گفت: حدود 400 اثر در حوزه داستان، 100 اثر در حوزه شعر و 115 اثر در حوزههای مذهبی به دبیرخانه ارسال شده و در مجموع حدود 700 اثر داوری شده یا در حال ارزیابی است. داوری نهایی آثار بخشهای چهارگانه جایزه نیز تا پایان شهریورماه تمام خواهد شد.
وی درباره تغییر نام آن از سلام بچهها و نیز پوپک به "سلام" گفت: علاوه بر نام، تغییراتی هم در تعداد برگزیدگان و مبلغ نقدی جوایز صورت گرفته است. امسال و به احتمال زیاد حدود 37 تا 40 برگزیده شایسته تقدیر و پیشکسوت (جداکثر سه نفر) در حوزههای مختلف جایزه خواهیم داشت.
دبیر جایزه سلام در این باره ادامه داد: پیشتر نیز به نفرات اول 350، نفرات دوم 250 و نفرات سوم 150 هزار تومان اهدا میشد اما امسال جوایز نفرات اول به 5 سکه بهار آزادی، نفرات دوم به سه سکه بهار آزادی و نفرات سوم نیز به 2 سکه بهار آزادی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه "دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه حامی جایزه دوسالانه سلام است" تاکید کرد: این جایزه در یکی از روزهای نیمه دوم مهرماه امسال برگزار میشود.
نظر شما