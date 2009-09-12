آغاز رایزنی رئیس جمهور لبنان برای انتخاب جانشین حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پس از انصراف "سعد الحریری" از ماموریت تشکیل دولت لبنان، مشاوره های "میشل سلیمان" رئیس جمهور این کشور برای انتخاب جانشین وی با نمایندگان پارلمان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار می شود.

سعد الحریری روز پنج شنبه پس از سه ماه تلاش برای تشکیل دولت جدید از این سمت انصراف داد.

بنابر اعلام منابع خبری نظر پارلمان لبنان در انتخاب مامور به تشکیل دولت جدید در لبنان بسیار تعیین کننده است. برخی انتخاب مجدد حریری را برای انجام این ماموریت دور از ذهن نمی دانند.