رویکردهای گوناگون به اخلاق جنگ

در میان رومیان سیسرون معتقد بود که دلیل مقبولی جز تلافی عادلانه یا دفاع عادلانه برای جنگ وجود ندارد. وی در اینباره متأثر از رواقیون بوده است.

این بحث در مسیحیت از ناحیه آگوستین و بعدا از طریق سنت توماس آکویناس و دیگران دنبال شد. هیگو کروتیوس (1583-1645) حقوق جنگ و صلح را نوشت.

سنت آگوستین نیز که در قرن چهارم می‌زیسته بر این باور بود که تنها دلیل برای جنگیدن باید جنگیدن برای برقراری صلح باشد. آگوستین پذیرفت که جنگ همیشه بوده و خواهد بود. وی همواره جنگ را یک گناه می‌دانست؛ از نظر او جنگ همیشه نتیجه گناهان و کفاره گناهان است.

حیطه اخلاق جنگ و صلح را سه اندیشه سنتی در بر گرفته است: واقع‌بینی، صلح‌طلبی و نظریه جنگ عادلانه.

بسیاری این دیدگاه را می‌پذیرند که جنگ می‌تواند در شرایط خاصی موجه باشد و تنها با رعایت قواعد رفتاری خاصی می‌توان در گیر جنگ شد. نظریه جنگ عادلانه تلاش می‌کند به دو پرسش پاسخ روشنی بدهد: چه موقع حق داریم درگیر جنگ شویم؟ و قیود اخلاقی شیوه جنگیدن کدامست؟ چگونه باید جنگید؟ امروزه نظریه جنگ عادلانه روش استانداردی در ارزیابی اخلاق جنگ به حساب می‌آید. هم اینک این نظریه به عنوان مبنایی درست از ناحیه بسیاری پذیرش شده است.

در سده‌های چهارم و پنجم میلادی، متفکران مسیحی همچون آمبرس میلانی و آگوستین هیپویی در کتاب شهر خدا، استفاده از جنگ را در دفاع از کلیسا در برابر کسانی که ایمان مسیحی را تهدید می‌کنند موجه دانستند.

در قرن سیزدهم سنت توماس آکویناس مبنایی را برای تفکر مسیحی درباره جنگ عادلانه پی‌ریزی کرد و سه شرط حاکم عادل، علت صحیح و نیت درست را کلید ابعاد اخلاقی مساله برشمرد.

در قرون 16 و 17 فرانسیسکو سوآرز و "فرانسیس دی ویتوریا" سه شرط دیگر را اضافه نموده‌اند: رعایت تناسب در رفتار جنگی، به عنوان آخرین راه حل بودن جنگ، و تنها هنگامی وارد جنگ شویم که معقول‌ترین گزینه برای موفقیت باشد.

این دسته از اصول، معیاری از جنگ عادلانه را به دست می‌دهند که رسما از ناحیه کلیسای کاتولیک روم پذیرفته شده است و در پیمان‌نامه صلح مذهبی اسقف‌های آمریکایی کاتولیک تحت عنوان پیمان خدا و پاسخ‌ها، شرح و بسط یافته است.

از دید آکویناس برای جنگی عادلانه سه شرط لازم است که او این شروط را در کتاب الهیات تبیین کرده است.

شرط نخست اجازه حاکم است تا طبق فرمان او جنگ آغاز شود. شخصی که مقامی رسمی ندارد حق اعلان جنگ ندارد؛ او می‌تواند به دنبال جبران حقوق خود با رجوع به حکم مقام مافوقش برآِید.

شرط دوم علت عادلانه است؛ یعنی بدان دلیل کسانی مورد حمله قرار گرفته باشند که به خاطر خطاهایشان مستحق آن بوده باشند.

شرط سوم نیت درست آغازگر جنگ است؛ تا آنجا که وی باید قصد ایجاد و اجتناب از شر داشته باشند. از این رو آگوستین می‌نویسد: دین واقعی جنگ‌هایی را به دیده صلح می‌نگرد که از سر جاه‌طلبی آغاز نشده باشد.

برجسته‌ترین متالهان اسکولاستیک در سده‌های میانه بر این باور بودند که تنها حاکم عادل است که می‌تواند جنگ را آغاز کند آن هم در صورتی که حاکمیت وی مشروع باشد. با فرمان حاکم است که جنگ آغاز میشود‌.

شرط دوم جنگ عادلانه دلیل صحیح است. دلیل صحیح را می‌توان با این عبارت توصیف کرد: کسانی که مورد حمله قرار می‌گیرند به دلیل خطاهایشان مستحق این مجازات باشند.

شرط سوم جنگ عادلانه، نیت درست است. جنگ باید با نیت درست یعنی برای ایجاد خیر و اجتناب از شر صورت پذیرد. حاکمان نمی‌توانند با اغراض غیر اخلاقی بجنگند و باید برای این کار انگیزه‌های خوبی داشته باشند. نیت درست آن است که طی نزاع به دنبال صلح و سازش - اعم از اجتناب از رفتارهای تخریب کننده غیر ضروری یا تحمیل شرایط نامعقول - باشیم.

سربازان نباید در جنگ نسبت به اقلیت خاصی دشمنی ورزند یا نسبت با این کار تشویق شوند. نیات آنان باید فضیلت‌مندانه باشد.

شرط چهارم جنگ عادلانه، رعایت تناسب است. باید میان بی‌عدالتی‌هایی که جنگ را پدید آورده و خساراتی که جنگ وارد می‌کند، در میزان رنج و صدمات جانی انسان‌ا تناسب وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر یک دولت نباید به گونه‌ای وارد جنگ شود که صدمات ناشی از آن بیش از صدمات رفتارهای نادرست دشمن باشد. باید از خشونت، قتل و آسیب بیش از حد، اجتناب شود.

شرط پنجم جنگ عادلانه، آخرین راه حل بودن است. جنگ باید آخرین راه حل باشد. قبل از به کار گرفتن خشونت باید همه تلاش‌ها جهت حل مسئله صورت پذیرد. نباید به عنوان اولین واکنش یا در واقع قبل از تلاش‌های سیاسی و استفاده از فرصتها و ابزارهای رایج در عرف دیپلماتیک برای برقراری صلح، جنگ را انتخاب کرد.

شرط ششم جنگ عادلانه، برخورداری از شانس موفقیت است. باید شانس پیروزی در جنگ وجود داشته باشد. وارد شدن به جنگی که ناامیدانه است، غیر اخلاقی است، چرا که بر پایه هدفی غیرمؤثر جان انسانها را در معرض آسیب و هلاکت قرار می‌دهد. به بیان دیگر باید اهداف جنگ دست یافتنی باشند و در اینباره چشم‌اندازهای معقولی وجود داشته باشد.