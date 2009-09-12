به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون همبستگی کشورهای اسلامی (ISSF) موافقت خود را با تاخیر 6 ماهه دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ایران اعلام کرده است و مدیران ورزش کشورمان و به خصوص مسئولان ستاد برگزاری این رقابتها باید از تاخیر ایجاد شده جهت فراهم آوردن شرایط برای میزبانی هرچه بهتر بازیها استفاده کنند.
این در حالی است که به دنبال حاشیههای زیادی که پیرامون سفر هیئت اعزامی ایران به اجلاس ISSF در ریاض به وجود آمد و حتی رئیس کمیته ملی المپیک را وادار به اعلام دستور کتبی برای تشریح جزئیات سفر هیئت اعزامی به اجلاس ریاض از سوی میرزاآقابیک کرد، ستاد برگزاری مسابقات امروز با مشکل جدید دیگری روبرو شده است: استعفای دبیر کل کمیته اجرایی!
حسن میرزاآقابیک روز چهارشنبه طی نامهای مکتوب به مهندس محمد علیآبادی استعفای رسمی خود را از سمت دبیر کلی کمیته اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی اعلام کرد. هر چند که هنوز واکنش رئیس کمیته ملی المپیک در مورد این نامه مشخص نشده است اما میرزاآقابیک میگوید با این شرایط باز نمیگردد چون قادر به ادامه همکاری نیست.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پست، مقام و در مجموع کارهای مدیریتی آنقدر مهم و با ارزش نیست که به خاطر آن بخواهم با هر شرایطی کنار بیایم.
میرزاآقابیک تصریح کرد: در شرایطی که تمام اهالی جامعه ورزش باید حامی ستاد برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی باشند و ما را در روند هرچه بهتر برگزار شدن رقابتها یاری کنند شیطنتهایی از داخل مجموعه کمیته ملی المپیک دیده میشد که برایم قابل تحمل نبود.
دبیرکل مستعفی کمیته اجرایی دومین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد: برای من که در مدت چند ماهه اخیر فقط به فکر عمل کردن به وظایف خود به عنوان دبیر کل کمیته اجرایی بودم تحمل اینگونه ناملایمتها مقدور نیست.
وی یادآور شد: هنوز پاسخ استعفای خود را نگرفتهام اما به طور حتم من با این شرایط قادر به ادامه همکاری نیستم.
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