افزایش دستمزد داوران خارج از دستور بود/ بیش از پیش بینی ها عمل کردیم

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود : به اعتقاد من فدراسیون فوتبال در بخش افزایش حقوق داوران عملکرد خوبی داشت و با وجود هزینه های بالایی که در برگزاری مسابقات با آن روبرو هستیم و فدراسیون باید آنها را تامین کند و بابت آن یارانه بدهد ، توانست مبلغ قابل توجهی را به دستمزد داوران لیگ برتر و سایر رده ها اضافه کند که این ارقام بیش از پیش بینی های معمول بود.

نبی اضافه کرد : هرگونه افزایش هزینه ای در فدراسیون مستلزم تامین اعتبارات مالی متناسب با این افزایش هاست و در بخش افزایش دستمزد داوران این افزایش با نظر مساعد رئیس فدراسیون انجام پذیرفت .

وی با بیان اینکه نباید افزایش های صورت گرفته را با کشورهای همسایه مقایسه کرد، اظهار داشت : فدراسیون فوتبال به لحاظ منابع مالی و درآمدی با محدودیت های خاصی روبروست و هرگونه هزینه اضافی بر دوش فدراسیون باید متناسب با منابع و محل های درآمدی باشد .

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اعلام نهایی ارقام پرداختی به داوران لیگ برتر اظهار داشت : بر اساس موافقت های صورت گرفته از این پس داوران لیگ برتر بابت قضاوت و سه روز حق ماموریت مبلغ 350 هزار تومان و کمک داوران 250 هزار تومان دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه دستمزد داور چهارم نیز 150 هزار تومان تعیین شده است.

نبی با تاکید بر اینکه جامعه داوران جزو اقشار زحمتکش فوتبال کشور به شمار می روند و احترام این قشر برای همگان واجب است تصریح کرد : خوشبختانه با تعاملی که بین داوران و فدراسیون فوتبال بوجود آمد توانستیم برای پرداخت دستمزد داوران در لیگ امسال به نقطه مشترکی دست یابیم و داوران نیز با درک مشکلات فدراسیون خواسته های خود را تعدیل کردند که امیدواریم این اقدام حرکت خوبی برای داوران کشور باشد و بخشی از زحمات آنها را جبران کند.