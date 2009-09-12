مدیرعامل خانه کتاب - موسسه برگزارکننده این جایزه - در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند برگزاری دوره اخیر آن گفت: در حال حاضر 9 داور دومین جایزه ادبی جلال آل احمد سرگرم ارزیابی 1846 اثر حاضر در این دوره هستند.

علی شجاعی صائین افزود: در بخش داستان بلند و کوتاه 703 اثر، در بخش تاریخ‌نگاری و مستندنگاری 803 اثر و در بخش نقد ادبی این جایزه نیز 340 اثر حضور دارند.

شجاعی در پاسخ به این سوال که "چرا بخشهای پنجگانه جایزه به سه بخش کاهش یافته است؟" گفت: امسال این اختیار به گروه داوران داده شده که در هر کدام از بخشهای مذکور و اگر تشخیص دادند دو اثر را به عنوان برگزیده معرفی کنند پس در نهایت تغییری در بخشها صورت نگرفته است.

این مقام مسئول در جایزه ادبی جلال آل احمد اضافه کرد: بر این اساس داوران می‌توانند مثلاً در هر کدام از حوزه‌های داستان بلند (رمان) و داستان کوتاه، اثر برگزیده و یا شایسته تقدیر معرفی کنند.

مدیرعامل خانه کتاب درباره روند داوری این جایزه نیز گفت: مرحله اول داوری بخش‌ تاریخ‌نگاری و مستندنگاری به پایان رسیده و ریزش آثار آغاز شده است. داوری در بخشهای داستان کوتاه و بلند و نقد ادبی نیز ادامه دارد. تا پایان شهریورماه داوری در این مرحله به اتمام خواهد رسید. آثار راهیافته به مرحله دوم نیز توسط سه داور ارزیابی خواهد شد.

شجاعی درباره معرفی دبیر علمی دومین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد نیز تاکید کرد: این کار طی روزهای آتی انجام خواهد شد.

وی برگزاری این جایزه را در سال جاری قطعی دانست و گفت: انشاءالله دومین دوره جایزه ادبی جلال در روز تولد این نویسنده (دوم آذر) برپا خواهد شد.