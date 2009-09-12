زلزله چهار ریشتری در بجنورد خسارت نداشت

براساس گزارش ستاد حوادث غیر مترقبه استان خراسان شمالی کانون این زلزله که ساعت یک و 23 دقیقه بامداد روز شنبه به وقوع پیوست در 90 کیلومتری شهر بجنورد در روستای جعفرآباد بوده است.

مدیرکل بازسازی حوادث غیر مترقبه استانداری خراسان شمالی گفت: تاکنون خسارتی از وقوع زلزله در استان خراسان شمالی به این ستاد منعکس نشده است.

غلامرضا عوض زاده در این خصوص به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: کارشناسان این ستاد به همراه نیروهای محلی در منطقه حضور داشته تا در صورت گزارش وقوع خسارت احتمالی آن را برسی کنند.

بر اساس گزارش ستاد حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی از کانونهای مهم زلزله در کشور است و در زلزله خیزی در کشور رتبه اول را داراست.