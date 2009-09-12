مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

مهلت ثبت نام و تاریخ انتشار اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران: اگر همه مراقب نباشیم ممکن است اسم جمهوری اسلامی باقی بماند

پرداخت ونام بازنشستگان تامین اجتماعی از مهر

تاریخ انتشار اسامی معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز کنکور 88 اعلام شد

آخرین مهلت ارسال اعتراضات به نتیجه کنکور اعلام شد

اعتماد:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: نظام در دفاع از خود برخورد قاطع خواهد کرد

گزارش نشست خبری محمدرضا باهنر: ما که اصلاح طلب نمی شویم

اتمام حجت نمایندگان مجلس با دولت: با متمم برای واردات بنزین موافقت نمی کنیم

ایران:

رهبر معظم انقلاب در جمع پرشور مردم در نماز جمعه با مفید دانستن اختلاف سلیقه ها تاکید کردند: معارضه با اصول و امینت مردم تحمل نخواهد شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: اجرای مالیات بر ارزش افزوده اصناف قطعی است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: توزیع گوشت و مرغ ارزان ادامه دارد

با آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری؛ دانشجویان جدید از فردا ثبت نام می کنند

ابرار:

رهبر انقلاب: در مکتب سیاسی مولای متقیان توسل به ظلم و دروغ برای پیروزی جایگاهی ندارد

نامه کروبی به صادق لاریجانی: دستور پیگیری اسناد را بدهید

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره سیاست های دولت نهم در بخش اقتصاد مسکن

تجهیز محصولات 405 به سیستم های ایمنی

انصراف حریری از تشکیل دولت جدید لبنان

ابتکار:

رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: معارضه با اصول و امنیت مردم تحمل نخواهد شد

پیشنهاد اوباما: 16 فروند ایرباس در برابر دارایی های بلوکه شده ایران

موضع متضاد آمریکا و روسیه درباره بسته پیشنهادی ایران

احتمال سقوط کرزای در پی تایید تقلب در انتخابات





اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: سیاست نظام، جذب حداکثری و دفع حداقلی است

پیشنهاد شهرداری تهران برای تغییرساعات کاری همزمان با بازگشایی مدارس

جمعیت ایران به 100 میلیون نفر خواهد رسید

اکران رایگان به مناسبت روز ملی سینما

تفاهم:

مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران: اعتماد مردم از نظام سلب نشده است

«بانکداری بدون ربا» به مجلس می رود

ثبات نسبی قیمت خودروهای پرطرفدار

هیجان بازار بورس نشست

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه: رویکرد نظام جذب حداکثری است

اختلاف 1+5 مقابل بسته پیشنهادی ایران؛ آمریکا مخالف، روسیه و چین محتاط





جام جم:

رهبر معظم انقلاب عنوان کردند: سیاست نظام؛ جذب حدکثری و دفع حداقلی

احتمال تعطیلی 2 ساله نمایشگاه کتاب

راهکار شرکت نفت برای حل مسئله بنزین؛هم افزایش قیمت بنزین هم کاهش سهمیه





جوان:

رهبر معظم انقلاب در اجتماع میلیونی نمازگزاران جمعه: نظام معارضه با امنیت مردم را تحمل نمی کند

عقب نشینی حزب مشارکت از پروژه 72 تن سازی

واعظ: کفاشیان هیچ اختیاری ندارد

جمهوری اسلامی:

رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران اعلام کردند: جذب حداکثری و دفع حداقلی سیاست نظام اسلامی

انتشار کارنامه نهایی داوطلبان کنکور سراسری در هفته اول مهر

سفیر آمریکا در بغداد: به عقب نشینی از بغداد ادامه می دهیم

ایران نایب رئیس اوپک شد

حمایت:

مقام معظم رهبری تاکید کردند: مقابله با اختلاف و تفرقه

انتخابات افغانستان؛ سقوط آرای کرزای به پایین تر از50 درصد

وزیر نفت ایران رئیس کنفرانس آینده اوپک شد

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: حتی یک مورد مرگ ناشی از آلودگی هوا به پزشکی قانونی ارجاع نشده است

احتمال افزایش وام ازدواج به 5 میلیون تومان





حیات نو:

رهبر انقلاب: وجود آرا و جریانهای منتقد به نفع کشور است

1+5 خواستار نشست فوری با ایران شد

خانه تکانی گسترده در وزارت نفت؛ 150 مدیر نفتی تغییر می کند

حزب الله:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کردند: جذب حداکثری، دفع حداقلی نسبت به منتقدان تعریف شده در درون نظام

ایران نائب رئیس اوپک شد

عرضه بزرگترین معامله بورس ایران در 25 شهریور

احداث پروژه «روستای هسته ای» در ونزوئلا با کمک ایران

حریری از نخست وزیری کنار کشید

خبر:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: نظام با جریانات معارض، برخورد قاطع می کند

حمایت مسکو از ابتکار جدید ایران؛ واکنش 1+5 به بسته پیشنهادی ایران

با تجمع پزشکان صورت گرفت؛ اعتراض به آزمون دانشنامه تخصصی

دنیای اقتصاد:

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کردند: لزوم مقابله با اختلاف و تفرقه

پیشنهاد تغییر ساعات کاری از مهر

روسیه استقبال کرد، آمریکا مخالفت؛ واکنش های متناقض به بسته ایران

سرمایه:

طی سال های 87-1383 رخ داد؛ افزایش 9 درصدی سهم خدمات در هزینه خانوار شهری

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: برخورد قاطع با ضربه زنندگان به نظام

برنامه 20:30 سیما: علت دفن جمعی اجساد گمنام ساخت دستشویی بود

بررسی 183 کشور توسط بانک جهانی مشخص کرد؛ رتبه 137 ایران در فضای کسب کار جهان

قطبی: مسائل سیاسی ایران باعث صعود نکردن به جام جهانی شد

بسته پیشنهادی ایران شکاف 1+5 را بیشتر کرد؛ بازگشت به مدار صفر درجه

سیاست روز:

تاکید مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران: اگر جریانی بر روی انقلاب شمشیر بکشد با او برخورد قاطع می شود

کارشناسان نشست 4 جانبه خزر را بررسی کردند؛ ایران در محاصره طمع ورزی همسایگان خزر

صهیونیست ها همچنان متهمان اصی 11سپتامبر

کاروکارگر:

رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: ملت ایران در روز جهانی قدس پرچم حمایت از فلسطین را به اهتزاز در می آورد

لاروف با مفید خواندن پیشنهاد اخیر تهران به کشورهای 1+5: شورای امنیت از تحریم نفتی ایران حمایت نخواهد کرد

وام بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مهرماه سال جاری پراخت می شود

کیهان:

در خطبه های جمعه تهران تبیین شد: برخورد قاطع با فتنه انگیزان تاکید رهبر انقلاب

سقف تولید اوپک برای جلوگیری از کاهش قیمت ثابت ماند

نخست وزیر لبنان با شکست در معرفی کابینه کنار رفت

اصرار 1+5 برای از سرگیری مذاکرات با ایران

گسترش:

رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران: سیاست با اخلاق و معنویت، موجب کمال است

باهمت متخصصان داخلی صورت گرفت: بهره برداری از پروژه های طرح توازن ذوب آهن اصفهان

به گزارش بانک جهانی؛ فضای کسب و کار ایران بهبود یافت

مخابرات، بورس تهران را به جهان معرفی می کند

سود 110 میلیارد تومانی ایران خودرو

حضور 11 تیم در جام جهانی 2010 قطعی شد

وطن امروز:

رهبر انقلاب در نماز جمعه باشکوه جمعه تهران سیاست نظام در قبال جریان های سیاسی را تشریح کردند: جذب حداکثری، دفع حداقلی

احتمال افزایش وام ادواج به 5 میلیون تومان

اختلاف شدید واشنگتن و مسکو درباره تهران

یک روزنامه نگار آمریکایی همزمان با سالگرد 11 سپتامبر افشا کرد: صهیونیست ها عامل اصلی حمله به برج های دو قلو

همبستگی:

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران: روز قدس مظهر وحدت ملت ایران است

درخواست کروبی از صادق لاریجانی جهت صدور دستور پیگیری اسناد ارایه شده به کمیته ویژه سه نفره قوه قضائیه

واگذاری ریاست کنفرانس اوپک به ایران





همشهری:

رهبر معظم انقلاب: دشمن در صدد ضربه زدن به پشتوانه مردمی نظام است

انتظارات مترو و شرکت واحد برآورده نشد؛ مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی تهران در آستانه مهر

کنترل 250 هزار خودروی ناوگان باربری کشور از طریق ماهواره؛ جعبه سیاه برای ناوگان باربری

ترفند سعد حریری برای بازگشت به قدرت

هدف واقتصاد:

جزئیات برنامه پنجم پیشنهادی اعلام شد؛ ممنوعیت استقراض دولت از بانک های مرکزی برای جبران کسری بودجه

معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به درآمد 1600 میلیاردی عرضه مخابرات خبر داد: احتمال ناتوانی در پرداخت 5 هزار میلیاردی به خزانه

با تایید تقلب در انتخابات افغانستان؛ کرزای سقوط کرد













