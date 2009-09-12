  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

به منظور مقابله با آنفلوانزاA/

جلسه شهرداری تهران با وزارت بهداشت تشکیل شد

جلسه شهرداری تهران با وزارت بهداشت تشکیل شد

نمایندگان وزارت بهداشت در جلسه ای با مسئولان شهرداری تهران در خصوص برنامه های مختلف برای جلوگیری از تشدید آنفولانزاری نوع A جلسه ای اضطراری تشکیل دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه راهکارهای مقابله با شیوع این بیماری در وسایل حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همچون سالهای گذشته شهرداری تهران اقدامات لازم را با حساسیت بیشتری دنبال کند.

این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا کنون هیچگونه دستورالعمل‌ جداگانه و خاصی برای ضدعفونی کردن وسایل حمل و نقل عمومی صادر نکرده است.

در همین رابطه سخنگوی شهرداری تهران پس از این نشست از شستشو و ضدعفونی اتوبوسها و سایر وسایل حمل و نقل عمومی برای اول مهر همانند سالهای قبل خبر داد و گفت: دستورالعملهای مربوط به شستشوی اتوبوسها در سالهای قبل هم بوده اما امسال حساسیتها بیشتر است.

سید محمدهادی ایازی افزود: شهرداری تهران هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید، دستورالعملهایی را برای شستشو و ضدعفونی کردن سیستمهای حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسها در دستور کار دارد که امسال نیز همانند سالهای قبل این دستورالعملها از مدتی قبل در حال اجراست.

 شستشوی اتوبوسها و تعویض روکش‌ تاکسیها در طول سال نیز انجام می‌شده اما در شروع سال تحصیلی با ابعاد بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد.

کد مطلب 945569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها