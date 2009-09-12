جلسه شهرداری تهران با وزارت بهداشت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه راهکارهای مقابله با شیوع این بیماری در وسایل حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همچون سالهای گذشته شهرداری تهران اقدامات لازم را با حساسیت بیشتری دنبال کند.

این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا کنون هیچگونه دستورالعمل‌ جداگانه و خاصی برای ضدعفونی کردن وسایل حمل و نقل عمومی صادر نکرده است.

در همین رابطه سخنگوی شهرداری تهران پس از این نشست از شستشو و ضدعفونی اتوبوسها و سایر وسایل حمل و نقل عمومی برای اول مهر همانند سالهای قبل خبر داد و گفت: دستورالعملهای مربوط به شستشوی اتوبوسها در سالهای قبل هم بوده اما امسال حساسیتها بیشتر است.



سید محمدهادی ایازی افزود: شهرداری تهران هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید، دستورالعملهایی را برای شستشو و ضدعفونی کردن سیستمهای حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسها در دستور کار دارد که امسال نیز همانند سالهای قبل این دستورالعملها از مدتی قبل در حال اجراست.



شستشوی اتوبوسها و تعویض روکش‌ تاکسیها در طول سال نیز انجام می‌شده اما در شروع سال تحصیلی با ابعاد بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد.