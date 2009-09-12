روزه داران بجنوردی با نان 2500 ریالی افطار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، روزه داران بجنوردی در حالی بعد از ظهر روز گذشته و نزدیک به افطار با نانوایی های بسته، مواجه شدند که هیچگونه اطلاع رسانی در این زمینه از سوی شورای آرد و نان بجنورد انجام نشده بود.

تعطیلی غیر منتظره نانوایی های سطح شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی موجب شده تا روزه داران برای تهیه نان به انگشت شمار نانوایی های آزاد پز و سنتی مراجعه کنند و نان را هر قرص دو هزار و 500 ریال خریداری کنند.

همچنین برخی از روزه داران در پی سودجویی عده ای از سنتی پزها و فروشندگان دوره گرد، نان سنتی را تا پنج هزار ریال نیز خریداری کردند.

این در حالی است که عمده غذای افطاری در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی به خصوص برای افطار دهی دست جمعی نان و پنیر و سبزی و حلیم و شله است.

یک مسئول در شورای آرد و نان بجنورد دلیل تعطیلی نانوایی های سطح شهر را 21 رمضان سالروز شهادت حضرت علی (ع) اعلام کرد.

این مسئول به خبرنگار مهر گفت: تصمیم برای تعطیلی نانوایی سطح شهر با فرمانداری نیز هماهنگ شده بود و دست نوشته هایی در جلوی نانوایی ها در روز پنجشنبه 20 رمضان برای اطلاع مردم نصب شده بود. به گفته وی تعطیلی نانوایی در بجنورد هر سال در 21 رمضان و روزهای تاسوعا و عاشورا انجام می شود.

شب گذشته صرفا نانوایی های سطح شهر بجنورد تعطیل بوده و در سایر شهرستانها فعالیت نانواییها ادامه داشته است.

شهر بجنورد دارای 103 واحد خبازی است و نیمی از 160 هزار تن آرد مصرفی سالانه در استان خراسان شمالی برای شهرستان بجنورد مصرف می شود.