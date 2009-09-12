به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره فیلم لندن اعلام کرد نشست بررسی سینمای نوین ایران روز جمعه 23 اکتبر با حضور گروهی از فیلمسازان، روزنامهنگاران و کارشناسان فرهنگی برگزار و در آن موضوعهایی که سینمای امروز ایران را تحت تاثیر قرار داده به همراه امیدها و آرزوهایی برای آینده مرور میشود.
فیلم سینمایی "درباره الی" اصغر فرهادی پس از درخشش در جشنوارههای برلین و ترایبکا روزهای 20 تا 22 اکتبر در بخش جنبی Film on the Square جشنواره لندن به نمایش درخواهد آمد. سایت جشنواره فیلم را یک درام ایرانی پیچیده از خالق آثاری چون "شهر زیبا" و "چهارشنبهسوری" توصیف کرده است.
"کسی از گربههای ایرانی خبر نداره" بهمن قبادی هم که بهار امسال در جشنواره معتبر کن حضور داشت، روزهای 24 تا 26 اکتبر در پنجاه و سومین دوره جشنواره فیلم لندن به نمایش عمومی درخواهد آمد. حامد بهداد تنها بازیگر شناختهشده این فیلم 106 دقیقهای است که قبادی آن را بدون مجوز و درباره گروههای موسیقی زیرزمینی ساخته است.
پنجاه و سومین جشنواره فیلم لندن روز 14 اکتبر با نخستین نمایش جهانی انیمیشن سینمایی "آقای فوکس شگفتانگیز" به کارگردانی وس اندرسن آغاز میشود و با نمایش "پسر ناکجاآباد" نخستین تجربه کارگردانی سم تیلر ـ وود بریتانیایی با موضوع دوران کودکی جان لنون به پایان میرسد.
امسال برای نخستین بار یک جایزه به بهترین فیلم جشنواره اهدا میشود تا این رویداد مهم در کنار جشنوارههای رقابتی تورنتو و ساندنس قرار بگیرد. آماندا نویل مدیر انستیتو فیلم بریتانیا، سازماندهنده جشنواره لندن، هدف از اهدای این جایزه را رساندن جایگاه جشنواره به ردههای بالا ذکر کرده است.
اسوشیتدپرس از لندن اعلام کرد یکی از فیلمهای ستاره آمریکایی انیمیشن "آقای فوکس شگفتانگیز" به کارگردانی وس اندرسن بر اساس داستان کودکانه رولد دال است که روز افتتاحیه جشنواره لندن به نمایش درمیآید و کلونی در آن به جای شخصیت اصلی ـ یک روباه به نام آقای فوکس ـ حرف زده است.
دیگر فیلمهای کلونی در جشنواره امسال لندن عبارتند از "مردانی که به بزها خیره میشوند" به کارگردانی گرانت هسلف که به تازگی در بخش مسابقه شصت و ششمین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و دیگری هم "بالا در آسمان" ساخته جیسن ریتمن. کلونی در این فیلم نقش یک مشاور مدیریت را بازی میکند.
ساندرا هبرون مدیر هنری جشنواره فیلم لندن ویژگی این دوره را جدا از حضور چشمگیر جرج کلونی، بازگشت جمعی از سینماگران مولف به آن میداند. میشائیل هانکه با "روبان سفید" برنده نخل طلایی کن امسال، "یک پیشگو" ساخته ژاک اودیار برنده جایزه ویژه هیئت داوران کن 2009 و "ستاره درخشان" جین کمپیون از فیلمهای مهم این دوره هستند.
دیگر فیلمهای برجسته جشنواره لندن امسال عبارتند از "خبرچین!" ساخته استیون سودربرگ با بازی مت دیمن، "وودستاک جذاب" آنگ لی، "یک مرد جدی" جوئل و ایتن کوئن و "آموزش" به کارگردانی لون شرفیگ با فیلمنامهای از نیک هورنبی درباره نوجوانی که در دهه 1960 پا به دوران بلوغ میگذارد.
لندن یکی از قدیمیترین جشنوارههای سینمایی جهان است که تلاش میکند جایگاه خود را ارتقا بخشد. در برنامه این دوره نخستین نمایش جهانی 15 فیلم در کنار مرور مهمترین آثار سینمای جهانی در یکسال اخیر گنجانده شده و انتظار میرود ستارگانی چون کلونی، مریل استریپ، بیل موری، اما تامپسن و جولین مور برای نمایش فیلمهایشان در آن حاضر شوند.
برای نخستین بار در 53 دوره برپایی جشنواره فیلم لندن از امسال یک جایزه به بهترین فیلم جشنواره اهدا میشود تا این رویداد مهم سینمایی در کنار جشنوارههای رقابتی تورنتو و ساندنس قرار بگیرد. آماندا نویل مدیر انستیتو فیلم بریتانیا، سازماندهنده جشنواره لندن، هدف از اهدای جایزه را رساندن جایگاه این جشنواره به ردههای بالا ذکر کرده است.
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