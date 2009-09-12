اصغری و میرقربانی به بازی پاس در مقابل سپاهان می رسند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، باشگاه پاس همدان می تواند از وجود وی در دیدار مقابل سپاهان اصفهان در هفته ششم لیگ برتر استفاده کنند.

هادی اصغری نیز که پس از دیدار پاس همدان مقابل استقلال اهواز دچار بیماری آنفلوانزا شده بود و در تمرینات تیمش شرکت نمی کرد، از روز گذشته در تمرینات سبزپوشان حضور یافت تا مربیان این تیم نسبت به حضور این بازیکن برای بازی مقابل تیم سپاهان امیدوار شوند.

شهباز ارگینوف، مهاجم ازبکستانی تیم فوتبال پاس همدان نیز یکی از غایبان این تیم در دیدار با سپاهان خواهد بود.

وی که دوران نقاهت آسیب دیدگی را پشت سر می گذارد، چندی است تمرینات اختصاصی را آغاز کرده اما هنوز شرایط حضور در تمرینات گروهی و بازی های تیم پاس را ندارد.

مرتضی عزیز محمدی دیگر بازیکن مصدوم پاس است که گروه پزشکی این باشگاه در تلاش برای آماده کردن وی جهت حضور در دیدار با سپاهان هستند.