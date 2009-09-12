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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

کابلی درگفتگوبامهرهشدارداد:

نقش کمرنگ حبوبات در سبد مصرفی خانوار

نقش کمرنگ حبوبات در سبد مصرفی خانوار

مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به کمرنگ شدن نقش حبوبات در سبد مصرفی خانوار ایرانی به دلیل غذاهای آماده هشدار داد و گفت :‌ با این وجود، در سالجاری میزان تولید حبوبات به مرز 800 هزار تن رسیده است.

محمد مهدی کابلی در گفتگو با مهر در خصوص نحوه و میزان مصرف حبوبات در سالهای اخیر گفت : گرچه به دلیل تغییر رفتار غذایی مردم به مصرف غذاهای آماده، نقش حبوبات در سبد مصرفی خانوار کمرنگ شده است اما هنوز نخود و عدس در دیم‌زارها و لوبیا چیتی، لوبیا سفید، باقلا در زمینهای آبی کشور کشت می‌شوند.

مدیرکل دفتر محصولات اساسی، غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته میانگین کشت نخود 500 تا 600 هزار هکتار سطح و عدس در180 تا 200 هزار هکتار سطح بوده است، ضمن اینکه سالانه 100 هزار هکتار لوبیا و 50 هزار هکتار سایر حبوبات در کشور کاشته می‌شود.

وی افزود: لوبیا به عنوان کشت دوم بعد از گندم و جو کاشته می‌شود و کشت عدس و نخود در دیم‌زارها رابطه مستقیم با بارندگی دارد. کابلی افزود: برداشت انواع لوبیا از اواسط شهریورماه شروع می‌شود که با ورود محصول داخل به بازار، قیمت آن نیز کاهش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر محصولات اساسی، غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اینکه نخود و عدس در بیشترین سطح دیم‌زارها را کشت می‌شود، بنابراین به بارندگی و پراکنش آن وابستگی دارد و اگر با محدودیت بارندگی مواجه شود، در کاهش تولید قطعا اثر می‌گذارد.

کد مطلب 945579

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