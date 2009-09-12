نقش کمرنگ حبوبات در سبد مصرفی خانوار

محمد مهدی کابلی در گفتگو با مهر در خصوص نحوه و میزان مصرف حبوبات در سالهای اخیر گفت : گرچه به دلیل تغییر رفتار غذایی مردم به مصرف غذاهای آماده، نقش حبوبات در سبد مصرفی خانوار کمرنگ شده است اما هنوز نخود و عدس در دیم‌زارها و لوبیا چیتی، لوبیا سفید، باقلا در زمینهای آبی کشور کشت می‌شوند.

مدیرکل دفتر محصولات اساسی، غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته میانگین کشت نخود 500 تا 600 هزار هکتار سطح و عدس در180 تا 200 هزار هکتار سطح بوده است، ضمن اینکه سالانه 100 هزار هکتار لوبیا و 50 هزار هکتار سایر حبوبات در کشور کاشته می‌شود.

وی افزود: لوبیا به عنوان کشت دوم بعد از گندم و جو کاشته می‌شود و کشت عدس و نخود در دیم‌زارها رابطه مستقیم با بارندگی دارد. کابلی افزود: برداشت انواع لوبیا از اواسط شهریورماه شروع می‌شود که با ورود محصول داخل به بازار، قیمت آن نیز کاهش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر محصولات اساسی، غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌ای وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به اینکه نخود و عدس در بیشترین سطح دیم‌زارها را کشت می‌شود، بنابراین به بارندگی و پراکنش آن وابستگی دارد و اگر با محدودیت بارندگی مواجه شود، در کاهش تولید قطعا اثر می‌گذارد.

