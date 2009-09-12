به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر این هفته میزبان پنج گروه نمایشی است. در سالن اصلی نمایش "باغ شکرپاره" به نویسندگی و کارگردانی قطب‌الدین صادقی ساعت 20:15 به صحنه می‌رود و داستان به پادشاهی رسیدن شلی را روایت می‌کند. کاظم هژیرآزاد، اسماعیل بختیاری، ناصر عاشوری، کرامت رودساز، عباد نظری، رهام مخدومی و... بازیگران نمایش هستند.

"خشکسالی و دروغ" محمد یعقوبی ساعت 20:30 در سالن چهارسو اجرا می‌شود. این نمایش داستان زندگی یک وکیل است و علی سرابی، مهدی پاکدل، رویا دعوتی و آیدا کیخایی در آن بازی می‌کنند. "مرثیه‌ای برای یک سبک وزن" ایوب آقاخانی هم ساعت 20:15 در سالن سایه اجرا می‌شود و هدایت هاشمی،‌ افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی بازیگران آن هستند.

صحنه‌ای از نمایش "قولنج"

در تالار قشقایی نمایش "مهر هفتم" سعید شاپوری اجرا می‌شود که برگرفته از فیلم اینگمار برگمان است. نمایش روایتگر زندگی شوالیه‌ای است که در بازگشت از جنگ با مرگ مواجه می‌شود. فرزین صابونی، شبنم مقدمی، رویا میرعلمی، علیرضا محمدی، بهنام تشکر، آذر خوارزمی، احمد لشینی و الهام جعفرنژاد بازیگران این نمایش هستند که ساعت 20:30 اجرا می‌شود.

در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر نمایش "مجلس برادرکشی" به کارگردانی سیروس همتی به صحنه می‌رود. این نمایش با بازی مجید رحمتی، ساقی عقیلی، شیرین امامی، مرجان صادقی، فاطمه حیدری‌فر، محمد بخشی‌زاده، سیروس همتی و محسن میرزاعلی ساعت 20:45 اجرا می‌شود.

تالار مولوی میزبان سه نمایش در سالن‌های اصلی و کوچک است. "بوبوک" نوشته و کار بنفشه اعرابی از ساعت 18 در سالن اصلی به صحنه می‌رود و به زندگی پس از مرگ چند انسان می‌پردازد. بهرام سروری‌نژاد، علی برجی، طوفان مهردادیان، پریسا محمدی، محمد طیب‌طاهر، امیر محرآبی،‌ فرزین نوبرانی و اکبر فتا‌ح‌زاده در "بوبوک" بازی می‌کنند.

نمایش "پرواز از فراز تیر چراغ برق" محمدرضا اجاقی ساعت 20:30 در سالن اصلی مولوی اجرا می‌شود. این نمایش داستان جوانی است که برای به دست آوردن دختر مورد علاقه‌اش از تیر برق بالا می‌رود. مجید علم‌بیگی، آرش میراحمدی، سیدمحمد باباحیدری، مدیا ذاکری، فرامرز قلیچ‌خانی،‌ سمیه آباده و مریم عسگری در نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

"در این شهر فرشته‌ای وجود ندارد" نوشته شهرام احمدزاده به کارگردانی بیتا خارستانی ساعت 19:15 در سالن کوچک مولوی به صحنه می‌رود. این نمایش با بازی غزاله جزایری، عباس جمالی، آرمین ریاضی‌فر، فاطمه سرلک،‌ هوتن شکیبا، مهرآفرین محمدبیگی و حمید ملاحسینی روایتگر یک خانواده سنتی ایرانی و اتفاقاتی است که برای دختر خانواده رخ می‌دهد.

تماشاخانه ایرانشهر از این هفته علاوه بر میزبانی نمایش "زال و رودابه" نادر رجب‌پور که در سالن شماره یک اجرا می‌شود، پذیرای نمایش "خنکای ختم خاطره" نیما دهقان می‌شود که ساعت 19 در سالن شماره دو اجرا خواهد شد. متن "خنکای ختم خاطره" را حمیدرضا آذرنگ نوشته که از چند اپیزود کوتاه تشکیل شده است.

نمایش تشییع یک شهید گمنام را از شهری به شهر دیگر تا رسیدن به مقصد روایت می‌کند. "خنکای ختم خاطره" با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اجرا خواهد شد و در آن بازیگرانی چون هنگامه قاضیانی، علی سرابی، فرزاد حسنی، سعید چنگیزیان، الهام کردا، محسن بابایی و آذرنگ حضور دارند.

نمایش "قولنج" حسین بابایی با حضور سعدی افشار این هفته ساعت 20:30 در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود و تماشاخانه مهر حوزه هنری هم میزبان نمایش "ترانه آب" احسان جانمی است که ساعت 17 اجرا می‌شود. این نمایش با بازی امین زارع، الهام رضایی، رادنوش مقدم و محسن احمدی روایتگر جوانی است قصد پایان دادن به زندگی‌ خود را دارد.

تالار هنر همچون هفته گذشته میزبان نمایش "زندگی کوتاه است" مهدی مهدی‌آبادی خواهد بود. این نمایش روایتگر زندگی یک آدم برفی است که در کنار مترسک با هم بخشش و دوستی را تجربه می‌کنند. مونا بیگی، مجتبی گوهرخای، بهاره میرزاپور و مرتضی احمدی بازیگران "زندگی بسیار کوتاه است" هستند که هر روز جز شنبه‌ها ساعت 18:30 اجرا خواهد شد.

خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر از این هفته میزبان نمایش "آذر" حسین فرخی می‌شود. این نمایش تلفیقی از مونودراما است که طراحی با نور و حرکت در آن استفاده شده است. "آذر" درباره پرستاری است که در دوران جنگ حین جابجایی مجروحان بر اثر انفجار نارنجک آسیب می‌بیند. فریبا شاهسون،‌ ناصر عرفانیان،‌ حسن فرخی و فتانه صبوری بازیگران این نمایش هستند.

خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری نیز در هفته جاری میزبان نمایش "اسب‌های پشت پنجره" نوشته ماتئی ویسنی‌یک و ترجمه تینوش نظم‌جو خواهد شد که با کارگردانی برکه فروتن به صحنه می‌رود. نمایش "ماه در مرداب" هم نوشته فارس باقری و کارگردانی محمد کورش‌نیا این روزها ساعت 18 در تالار محراب اداره کل ارشاد استان تهران روی صحنه است.

فرهنگسرای نیاوران میزبان نمایش "جادوگر شهر رنگین‌کمان" ویژه گروه سنی کودک و نوجوان است که ساعت 19 در سالن گوشه روی صحنه می‌رود. در این نمایش به نویسندگی محمود اکبرشاهی و مجید شکری و کارگردانی اکبرشاهی بازیگرانی چون مجید شکری، رضا غفارنژاد مولایی، نیما جوان و سعید حاجی‌حیدری نقش‌آفرینی می‌کنند.