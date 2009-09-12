به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مهدی قطبی زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری علاوه بر اینکه سهمیه ارزی تعاونی‌های مرزنشین خوزستان نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به مبلغ 84 میلیون دلار رسیده یک سهمیه ارزی خاص نیز به مبلغ 47 میلیون و 443 هزار و 860 دلار به مناطق محروم خرمشهر، شادگان، هندیجان و دشت آزادگان تخصیص یافته که بیش از سهمیه ارزی شش ماه مرزنشینان استان است.

وی سهمیه ارزی اختصاص یافته به تعاونی‌های مرزنشین خرمشهر را 17میلیون و 262 هزار دلار، شادگان 9 میلیون و 358 هزار دلار، هندیجان سه میلیون و 45 هزار دلار و دشت آزادگان را 16 میلیون و 918 هزار و 380 دلار عنوان کرد و گفت: مدیران تعاونی‌های مرزنشینان به منظور هر چه بهتر شدن روند صادرات و واردات نسبت به جذب سهمیه ارزی و بهره مندی اعضای خود از آثار اقتصادی آن اقدام کنند.

مدیرکل تعاون خوزستان بر ضرورت همکاری و تعامل تعاونی‌های مرزنشین با واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و افزود: تعاونی‌های مرزنشین با خرید خود از واحدهای تولیدی استان، علاوه بر اینکه باعث می شوند فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی استان پایدار بماند به ایجاد و حفظ اشتغال و رونق اقتصادی استان نیز کمک می‌کنند و از طرفی از محل درآمدهای خود اعضا را نیز بهره‌مند می‌سازند.

قطبی‌زاده در عین حال بر لزوم آموزش و نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین خوزستان توسط رئیسان اداره‌های تعاون شهرستانها تاکید کرد و خواستار تلاش مضاعف دست اندرکاران تعاونی های مرزنشین استان به ویژه مناطق محروم برای جذب هر چه بهتر سهمیه های ارزی تخصیص یافته شد.