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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

اختصاص 47 میلیون دلار سهمیه‌ ارزی به تعاونی‌های مرزنشین

اختصاص 47 میلیون دلار سهمیه‌ ارزی به تعاونی‌های مرزنشین

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون خوزستان گفت: بیش از 47 میلیون دلار سهمیه ارزی به تعاونی های مرزنشین چهار منطقه محروم استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مهدی قطبی زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری علاوه بر اینکه سهمیه ارزی تعاونی‌های مرزنشین خوزستان نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به مبلغ 84 میلیون دلار رسیده یک سهمیه ارزی خاص نیز به مبلغ 47 میلیون و 443 هزار و 860 دلار به مناطق محروم خرمشهر، شادگان، هندیجان و دشت آزادگان تخصیص یافته که بیش از سهمیه ارزی شش ماه مرزنشینان استان است.

وی سهمیه ارزی اختصاص یافته به تعاونی‌های مرزنشین خرمشهر را 17میلیون و 262 هزار دلار، شادگان 9 میلیون و 358 هزار دلار، هندیجان سه میلیون و 45 هزار دلار و دشت آزادگان را 16 میلیون و 918 هزار و 380 دلار عنوان کرد و گفت: مدیران تعاونی‌های مرزنشینان به منظور هر چه بهتر شدن روند صادرات و واردات نسبت به جذب سهمیه ارزی و بهره مندی اعضای خود از آثار اقتصادی آن اقدام کنند.

مدیرکل تعاون خوزستان بر ضرورت همکاری و تعامل تعاونی‌های مرزنشین با واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و افزود: تعاونی‌های مرزنشین با خرید خود از واحدهای تولیدی استان، علاوه بر اینکه باعث می شوند فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی استان پایدار بماند به ایجاد و حفظ اشتغال و رونق اقتصادی استان نیز کمک می‌کنند و از طرفی از محل درآمدهای خود اعضا را نیز بهره‌مند می‌سازند.

قطبی‌زاده در عین حال بر لزوم آموزش و نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مرزنشین خوزستان توسط رئیسان اداره‌های تعاون شهرستانها تاکید کرد و خواستار تلاش مضاعف دست اندرکاران تعاونی های مرزنشین استان به ویژه مناطق محروم برای جذب هر چه بهتر سهمیه های ارزی تخصیص یافته شد.

کد مطلب 945595

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