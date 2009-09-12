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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

مهذب ترابی اعلام کرد:

جمع آوری 3 هزار رشته لامپ پرمصرف اصناف

جمع آوری 3 هزار رشته لامپ پرمصرف اصناف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از جمع آوری 3 هزار رشته لامپ پرمصرف واحدهای تجاری در سطح شهر تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، سعید مهذب ترابی با اشاره به برگزاری طرح مشارکت اصناف در بهینه سازی مصرف برق گفت: در این طرح، 500 هزار انشعاب تجاری در سطح شهر تهران در راستای رعایت صرفه جویی اصلاح شده است، ضمن اینکه اصناف به استفاده نکردن از لامپهای پرمصرف تشویق شده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: هم اکنون 148 غرفه ثابت و سیار در سطح شهر تهران به ویژه در نقاط تمرکز واحدهای تجاری دایر است و در این رابطه بالغ بر 3 هزار رشته لامپ پرمصرف جمع آوری شده است.

وی از تست و بازرسی هوشمندانه 21 هزار و 139 دستگاه لوازم اندازه گیری مشترکان پرمصرف خبرداد و تصریح کرد: همچنین 2 هزار و 786 دستگاه لوازم اندازه گیری مشترکان پرمصرف، با کنتورهای الکترونیکی تعویض شده است.

به گفته مهذب ترابی، اصناف استقبال خوبی از اجرای طرح مشارکت در بهینه سازی مصرف برق داشته اند.

کد مطلب 945596

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