اعتراض رسمی تهران به نشست چهارجانبه قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه روسیه، قزاقستان و آذربایجان گفت: عزم کشورهای ساحلی برای نهایی ساختن رژیم حقوقی و همکاری های بیشتر بارها در نشست های مقامات پنج کشور بازتاب داشته است که بارزترین آن اجلاس سران تهران بوده است.

وی ادامه داد اجرایی کردن تمام مصوبات به ویژه مصوبات سومین اجلاس آتی در باکو تلاش مضاعف از سوی کلیه کشورها به ویژه کشور میزبان (آذربایجان) را می طلبد.

در نامه متکی خطاب به وزیران چهار کشور آمده است: برگزاری نشست های چهارجانبه تحت عناوین رسمی، غیر رسمی، مشورتی و ... و استثنا نمودن کشور یا کشورهای دیگر نه تنها موجبات غیر خشنودی طرف یا طرف های دیگر را بوجود می آورد بلکه سوء تفاهمات جبران ناپذیری را بروز می دهد و راه را برای اقدامات یک جانبه فراهم می نماید.