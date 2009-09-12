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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

در نامه متکی اعلام شد:

اعتراض رسمی تهران به نشست چهارجانبه قزاقستان

اعتراض رسمی تهران به نشست چهارجانبه قزاقستان

به دنبال انتشار خبر برگزاری نشست چهارجانبه روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان ، جمهوری اسلامی ایران سفیران این چهار کشور در تهران را احضار کرد، و درپی آن متکی وزیر امور خارجه کشورمان در اقدامی دیگر با ارسال نامه به وزیران این چهار کشور به این اقدام قزاقستان رسما اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در گفتگوی تلفنی با وزیران خارجه روسیه، قزاقستان و آذربایجان گفت: عزم کشورهای ساحلی برای نهایی ساختن رژیم حقوقی و همکاری های بیشتر بارها در نشست های مقامات پنج کشور بازتاب داشته است که بارزترین آن اجلاس سران تهران بوده است.

وی ادامه داد اجرایی کردن تمام مصوبات به ویژه مصوبات سومین اجلاس آتی در باکو تلاش مضاعف از سوی کلیه کشورها به ویژه کشور میزبان (آذربایجان) را می طلبد.

در نامه متکی خطاب به وزیران چهار کشور آمده است: برگزاری نشست های چهارجانبه تحت عناوین رسمی، غیر رسمی، مشورتی و ... و استثنا نمودن کشور یا کشورهای دیگر نه تنها موجبات غیر خشنودی طرف یا طرف های دیگر را بوجود می آورد بلکه سوء تفاهمات جبران ناپذیری را بروز می دهد و راه را برای اقدامات یک جانبه فراهم می نماید.

 

کد مطلب 945598

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