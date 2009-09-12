اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، برای نخستین بار در آذربایجان شرقی دوره آموزش مربیگری درجه یک پینگ پنگ در تبریز برگزار شد.

ایوب ظهیری رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: این دوره آموزشی با شرکت 12 نفر هفته گذشته به مدت هفت روز برگزار شد.

به گفته وی تدریس مواد اصلی دوره آموزش مربیگری درجه یک پینگ پنگ در تبریز بر عهده رضا نوبهار، مدرس بین المللی فدراسیون پینگ پنگ عهده دار بود .

ظهیری درباره سرفصل های ارائه شده در این دوره آموزشی گفت: فیزیولوژی، ‌روانشناسی ورزشی، ‌‌تحقیق و پژوهش، حقوق ورزشی، برنامه ریزی و طراحی تمرین، ‌آناتومی و ‌تغذیه از مهمترین سرفصلها بوده است .

رئیس هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون نهایی به شرکت کنندگانی که حائز شرایط قبولی باشند، کارت مربیگری درجه یک از سوی فدراسیون پینگ پنگ اعطا خواهد شد .

ظهیری اعلام کرد:‌ تا یکماه آینده نیز دوره های مربیگری و داوری درجه سه پینگ پنگ نیز در تبریز برگزار خواهد شد .

کوهنوردان بنابی قله آرارات ترکیه را فتح کردند

چهار نفر از کوهنوردان بنابی به همراه کوهنوردان دیگری از استانهای آذربایجان شرقی و خراسان شمالی، موفق شدند قله پنج هزار و 137 متری آرارات ترکیه را فتح کنند .

در این صعود مشترک که با شرکت 12کوهنورد ایرانی از 11 تا 14 شهریور ماه انجام شد، شرکت کنندگان توانستند قله آرارات را فتح و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آن به اهتزاز درآورند .

اعضای تیم کوهنوردی بناب در این صعود را غلامحسین پورفرزین، فریدون وحدانی، غلامرضا طلوعی و حسین اقلیمی تشکیل می دادند .

پتروشیمی تبریز با حمایت یک شرکت بیمه در لیگ یک فوتبال می ماند

سرپرست تیم فوتبال پتروشیمی تبریز گفت: این تیم با حمایت مالی یک شرکت بیمه، در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های ایران حضور می یابد .

حبیب تیموری اظهار داشت: با توجه به مشخص نشدن تکلیف بودجه این تیم از سوی وزارت نفت و بلاتکلیف ماندن تیم، مذاکره با این شرکت بیمه خصوصی را آغاز کرده ایم و در مورد حمایت این شرکت از تیم فوتبال پتروشیمی به توافق اولیه نیز رسیده ایم .

وی اظهار داشت: جلسه نهایی مسئولان تیم پتروشیمی و این شرکت روز بیست و پنجم شهریورماه جاری برگزار می شود و در صورت توافق طرفین، تیم فوتبال پتروشیمی تبریز با حمایت این شرکت در مسابقات حاضر می شود .

تیموری اضافه کرد: رایزنی ها برای جذب بودجه از وزارت نفت نیز ادامه خواهد داشت و همه باید در این راه، مسئولان باشگاه پتروشیمی تبریز را یاری کنند .

وی هرگونه خبر در مورد واگذاری امتیاز دسته اولی این تیم را رد کرد و گفت: با هیچ تیم یا فردی در این مورد مذاکره نکرده ایم و پتروشیمی خودش از این امتیاز استفاده خواهد کرد .