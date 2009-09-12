نوری المالکی در ماه اکتبر به قاهره و آنکارا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، مهمترین موضوع این دیدارها بحث درباره ایجاد کمیته همکاری استراتژیک بغداد - آنکارا و بغداد - قاهره است.

"احمد ابوالغیط" وزیرخارجه مصر در این باره اظهار داشت: سفر مالکی که مقرر بود در ماه سپتامبر جاری برگزار شود به علت تحولات امنیت در عراق به ماه اکتبر آینده موکول شد.

آخرین دیدار نوری الملکی با مقامات قاهره به آوریل 2007 برمی گردد که در آن زمان با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر درباره افزایش همکاری های مشترک در زمینه های مختلف گفتگو کرد.

از سوی دیگر منابع نزدیک به دولت عراق اعلام کردند؛ مالکی در ماه اکتبر پس از سفر به قاهره به آنکارا خواهد رفت و در آنجا پس از دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه از تشکیل کمیته عالی همکاری های مشترک میان دو کشور خبر خواهد داد.