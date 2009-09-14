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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۰

افقهی در گفتگو با مهر :

بسته های حمایت از صادرکنندگان غیر نفتی نهایی شد

بسته های حمایت از صادرکنندگان غیر نفتی نهایی شد

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن بسته های حمایتی برای مقابله با تاثیر بحران جهانی بر صادرات غیرنفتی ایران خبرداد و گفت: این بسته ها به زودی به وزیر بازرگانی ارائه می شود.

بابک افقهی در گفتگو با مهر گفت: بسته های حمایتی سازمان توسعه تجارت ایران برای مقابله با تاثیر بحران اقتصادی جهان بر صادرات غیرنفتی، مراحل نهایی خود را سپری می کند و در روزهای آتی به وزیر بازرگانی ارائه خواهد شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: پس از تائید وزیر بازرگانی، این بسته های حمایتی برای طرح به هیئت دولت ارسال می شود تا بتوان آن را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه در تدوین این بسته های حمایتی چندین معیار مورد نظر قرار گرفته است، اظهارداشت: یکی از این معیارها توجه بیشتر به بخشی از گروههای کالایی است که بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی دنیا دیده اند، ضمن اینکه بخش دیگری از این معیارها، ناظر بر کالاهایی است که در دسته صادرات سنتی کشور قرار می گیرند و نیاز به حمایت جدی دارند.

به گفته افقهی، کالاهای صادراتی سنتی ایران، نیازمند حمایت برای ماندگاری در بازارهای هدف را دارند که امید می رود با نهایی شدن این بسته های حمایتی بتوان، حمایتها را بیش از گذشته در مورد این کالاها صورت داد.

کد مطلب 945621

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