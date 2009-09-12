امسال 941 هزار تن محصولات علوفه ای در گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در حال حاضر ظرفیت و پتانسیل تولید نباتات علو فه ای در استان قابل ملاحظه است به گونه ای که اگر مشکلات کشت این نوع محصولات در سطح استان رفع شود، می تواند یکی از مراکز مهم تولید انواع علوفه در سطح کشور باشد.

وی اظهار داشت: سطح زیر کشت نباتات علوفه ای در استان اعم از ذرت، جو، یونجه، شبدر برسیم، سورگوم ذرت علوفه ای و سایر محصولات علوفه ای به حدود 130 هزار هکتار رسیده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در سال گذشته سطح کشت انواع محصولات علوفه ای در استان 71 هزار و 402 هکتار بود که 630 هزار و 227 تن محصولات علوفه ای در استان تولید شد.

جعفری عنوان کرد: این درحالیست که در سال جاری با سطح کشت 124 هزار و 266 هکتار و با تولید بیش از 941 هزار تن، سطح زیرکشت این محصولات بیش از 150 درصد رشد یافت.

وی عنوان کرد: در یکسال گذشته دو هزار و 300 هکتار از اراضی کشاروزی استان تجهیز و نوسازی شد و این مقدار اراضی در قالب هشت طرح از سنتی به مدرن تجهیز و نوسازی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 30 پروژه آبیاری تحت فشار در سطح هزار و 200 هکتار و احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی 17 پروژه در سطح 21 کیلومتر اجرا شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: در مجموع در یکسال گذشته 171 پروژه آب و خاک و تأمین آب با اعتباری بالغ بر 429 میلیارد و 474 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در بخشهای مختلف آبی و خاکی به بهره برداری رسید.