به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه مقالاتی درباره معرفت شناسی دانش است و حدود و ارزشهای دانش و معارف را مورد بررسی قرار میدهد.
معرفتشناسی در حال حاضر مبین اهمیت ارزش دانش است. در بحث معرفتشناسی حدود و ارزش معرفت مورد توجه قرار میگیرد.
آیا دانش زمانی ارزشمندتر است که مبتنی بر باور درست باشد یا اینکه بتواند توجیه کننده باور درست باشد؟ آیا حقیقت ارزش محوری است که برای ارزیابی معرفتی مورد استفاده قرار میگیرد؟ اینها سؤالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار میگیرند.
آلن میلر استاد فلسفه دانشگاه استرلینگ است. تخصص اصلی او نظریه دانش و علوم و فلسفه ذهن است.
دانکن گریچارد استاد کرسی معرفت شناسی در دانشگاه ادینبورو است. او متخصص نظریه علوم است و کتابهای "فقر معرفتشناختی" و "چه چیزی را دانش مینامیم" از جمله آثار او به حساب میآید.
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