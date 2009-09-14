مهلت 2 ماهه راهنمایی و رانندگی به وزارت راه

سردار اسکندر مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس گزارشات کارشناسان راهنمائی و رانندگی 30 درصد علت تصادفات جاده ای بر اثر غیر ایمن بودن جاده ها است به همین علت پلیس راهنمائی و رانندگی کشور برای کاهش تلفات جاده ای مذاکراتی با وزارت راه برای ایمن و استاندارد کردن جاده ها داشته است.

این مقام مسئول در نیروی انتظامی ادامه داد: جاده های ما باید به گونه ای احداث و ایمن سازی شوند که اولین خطای یک راننده منجر به مرگ وی نشود به عنوان مثال در یک جاده کوهستانی انحراف خودرو از جاده نباید باعث شود خودرو از یک دره سقوط کند. چنانکه حتی نشود جنازه وی را پیدا کرد.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی کشور با اشاره به غیر ایمن بودن بعضی از جاده های کشور اظهارداشت: بر اساس نظر کارشناسان ما یکی از آزاد راههای کشور غیر ایمن و تردد در آن خطرناک است و به همین علت تا آبان ماه سال جاری به وزارت راه مهلت داده شده تا جهت ایمن سازی این آزاد راه اقدام کند در غیر این صورت پلیس مجبور می شود این آزاد راه را مسدود کند.

سردار مومنی درباره طرح ستاره دار شدن جاده ها گفت: در این طرح جاده های کشور بر اساس ایمنی و استانداردهای لازم امتیاز دهی می شوند و بر اساس کسب امتیاز لازم خودرو ها مجاز به رفت آمد در این جاده ها می شوند و تردد بعضی از خودروها در این جاده ها ممنوع می شود.