استان ایلام فاقد هرگونه طرح جامع اشتغال است

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در حال حاضر بیکاری به عنوان بزرگترین مشکل استان ایلام و دغدغه مسئولان و مردم استان است.

وی بیان داشت: جای تاسف دارد تاکنون هیچ طرح جامعی برای اشتغال استان ایلام تعریف نشده است و این استان از داشتن طرح جامعه اشتغال محروم باشد.

پولادی اظهار داشت: ایجاد طرحهای اشتغالزایی بزرگ برای به وجود آمدن شغلهای پایدار در استان ایلام باید جایگزین شغلهای کاذب موجود در استان شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال 88 نه تنها واحدهای صنعتی استان ایلام برای یک نفر شغل ایجاد نکرده اند، خاطرنشان کرد: 300 نفر از نیروهای این واحدهای صنعتی تعدیل شده اند و در حال حاضر شیب نمودار اشتغال استان ایلام منفی است.

پولادی عنوان کرد: در سال گذشته یک ریال تسهیلات مسکن روستایی در استان ایلام پرداخت نشده است و عملکرد استان ایلام در پرداخت این تسهیلات در کشور برابر صفر بوده است.

این مسئول یادآور شد: استانی که دارای 11 درصد از ذخایر گاز و نفت کشور است اما تاکنون از این ظرفیت مهم برای اشتغال و توسعه استان استفاده نکرده است.

107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته، 60 هزار نفر در این استان از خدمات بهزیستی بهره مند هستند و بیش از 11 هزار خانوار عشایر در ایلام زندگی می کند.