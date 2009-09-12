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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

فیلمساز برنده اسکار دنباله "قطاربازی" را می‌سازد

فیلمساز برنده اسکار دنباله "قطاربازی" را می‌سازد

پس از موفقیت خیره‌کننده تجاری و هنری "میلیونر زاغه‌نشین"، دنی بویل خود را برای کارگردانی دنباله فیلم سینمایی تحسین‌شده "قطاربازی" آماده می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد رابرت کارلایل یکی از چهار بازیگر اصلی "قطاربازی" محصول سال 1996 از علاقه بویل به ساختن دنباله این فیلم خبر داد و گفت: دنی پس از موفقیت در اسکار حالا می‌تواند سراغ هر پروژه‌ای که دوست دارد برود و ساختن دنباله "قطاربازی" قطعا از کارهای مورد علاقه او است.

فیلم جدید بر اساس رمان سال 2002 اروین ولش تولید خواهد شد و ماجراهای چهار شخصیت اصلی را یک دهه بعد از داستان "قطاربازی" به تصویر می‌کشد. در فیلم اصلی یوان مگرگور، جانی لی میلر، ایون برمنر و کارلایل نقش‌های اصلی را بازی کرده بودند، اما مشخص نیست که مگرگور برای بازی در این فیلم پیشنهاد بویل را بپذیرد یا نه.

میانه مگرگور و خالق "میلیونر زاغه‌نشین" پس از آن شکرآب شد که این دو بعد از همکاری در سه فیلم، سر پروژه "ساحل" از هم جدا شدند و بویل برای این فیلم لئوناردو دی‌کاپریو را انتخاب کرد. ضمن اینکه مگرگور گفته است چندان از خواندن رمان ولش به هیجان نیامده و داستان نتوانسته به اندازه "قطاربازی" او را مجذوب خود کند.

"قطاربازی" در نظرسنجی اخیر نشریه آبزرور از بیش از 60 کارشناس، هنرمند، منتقد و سینماگر بریتانیایی به عنوان برترین فیلم سینمای بریتانیا در 25 سال اخیر برگزیده شد. فیلم با بودجه 3.5 میلیون دلاری تولید شد و 16.5 میلیون دلار در آمریکا و 12 میلیون پوند در بریتانیا فروخت. ضمن اینکه نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم برای جان هوج به ارمغان آورد.

کد مطلب 945640

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