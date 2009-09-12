به گزارش خبرنگار مهر، گاردین اعلام کرد رابرت کارلایل یکی از چهار بازیگر اصلی "قطاربازی" محصول سال 1996 از علاقه بویل به ساختن دنباله این فیلم خبر داد و گفت: دنی پس از موفقیت در اسکار حالا می‌تواند سراغ هر پروژه‌ای که دوست دارد برود و ساختن دنباله "قطاربازی" قطعا از کارهای مورد علاقه او است.

فیلم جدید بر اساس رمان سال 2002 اروین ولش تولید خواهد شد و ماجراهای چهار شخصیت اصلی را یک دهه بعد از داستان "قطاربازی" به تصویر می‌کشد. در فیلم اصلی یوان مگرگور، جانی لی میلر، ایون برمنر و کارلایل نقش‌های اصلی را بازی کرده بودند، اما مشخص نیست که مگرگور برای بازی در این فیلم پیشنهاد بویل را بپذیرد یا نه.

میانه مگرگور و خالق "میلیونر زاغه‌نشین" پس از آن شکرآب شد که این دو بعد از همکاری در سه فیلم، سر پروژه "ساحل" از هم جدا شدند و بویل برای این فیلم لئوناردو دی‌کاپریو را انتخاب کرد. ضمن اینکه مگرگور گفته است چندان از خواندن رمان ولش به هیجان نیامده و داستان نتوانسته به اندازه "قطاربازی" او را مجذوب خود کند.

"قطاربازی" در نظرسنجی اخیر نشریه آبزرور از بیش از 60 کارشناس، هنرمند، منتقد و سینماگر بریتانیایی به عنوان برترین فیلم سینمای بریتانیا در 25 سال اخیر برگزیده شد. فیلم با بودجه 3.5 میلیون دلاری تولید شد و 16.5 میلیون دلار در آمریکا و 12 میلیون پوند در بریتانیا فروخت. ضمن اینکه نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم برای جان هوج به ارمغان آورد.