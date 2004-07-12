چهارمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و تاسيسات برگزار مي شود

مديرعامل ستاد برگزاركننده نمايشگاه ساختمان (شركت هربز) درجمع خبرنگاران گفت: چهارمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و تاسيسات با هدف ايجاد فضايي مناسب براي ارتباط هرچه بيشتر دست اندركاران بخش ساختمان، توسعه بازاريابي و آشنايي از تكنولوژي مدرن ساير كشورها را در بخش ساختمان برگزار مي شود.

فروزان زيادلو تصريح كرد: در نمايشگاه امسال علاوه بر دعوت از تولييد كنندگان اين بخش از اساتيد و دانشگاهيان، موسسات بانك و بيمه اي، انجمن ها و تشكل هاي صنفي، متوليان بخش هاي دولتي مانند وزارتخانه هاي صنايع ومعادن، بازرگاني، مسكن ، مركز توسعه صادرات دعوت شده است.

وي با اشاره به اينكه سالن هاي نمايشگاه امسال به گروههاي مختلف تقسيم بندي شده است افزود: در نمايشگاه امسال همچنين سالن ويژه اي با نام سالن نرم افزار و دانش فني به معرفي تمامي نشريات منتشر شده در بخش ساختمان اختصاص يافته است.

زيادلو تصريح كرد: دومين همايش فرصتهاي سرمايه گذاري درطرح هاي مسكن و تاسيسات زيربنايي نيزهمزمان با برگزاري نمايشگاه ساختمان از تاريخ 9 تا 10 آذرماه درمحل سالن همايش هاي صدا وسيما برگزار مي شود.

وي ، برگزاري دو ميزگرد تخصصي در زمينه ارائه فرصتهاي سرمايه گذاري در كشورهاي عراق و افغانستان براي شناسايي بازارهاي هدف و حضور شركتهاي ايراني در اين كشورها را از ديگر برنامه هاي اين نمايشگاه دانست.

گفتني است، چهارمين نمايشگاه بين المللي ساختمان و تاسيسات در مساحتي با وسعت شش هزار و 700 متر مربع و در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار مي شود