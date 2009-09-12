گیلان باید به قطب درمانی کشور تبدیل شود

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این استان علاوه بر بیماران داخلی باید به سایر کشورهای حاشیه دریای خزر و ... خدمات رسانی کند.

وی عنوان کرد: با وجود پزشکان ماهر و کادر درمانی دلسوز و مسئول، ارائه خدمات درمانی در زمینه 11 رشته تخصصی و فوق تخصصی و همچنین مجهزترین مرکز سوانح سوختگی شمال کشور در رشت می توان به نتایج قابل قبولی دست یافت.

قهرمانی اظهار داشت: در طول سی سال گذشته خدمات ارزشمندی را در بخش بهداشت و درمان انجام شده و در چند سال اخیر نیز با یک اقدام جهشی به ارائه خدمات در بخشهای مختلف راه، آبرسانی، گازرسانی و توسعه بخش بهداشت و درمان در روستاها با احداث خانه های بهداشت و بیمارستانها در شهرستانهای مختلف گام بلندی در راستای توسعه شبکه بهداشت برداشته شده است.

وی با بیان اینکه خدمات ارائه شده در بخش بهداشت و درمان براساس آمار و ارقامی که وجود دارد بسیارمطلوب است، اظهار داشت: براساس مستندات موجود خدماتی که بعد از انقلاب در استان ارائه شده است باور کردنی نیست و براساس مصوبات سفر ریاست جمهوری و هئیت دولت به استان ساخت 12 بیمارستان در دستور کار قرار گرفته که هم اکنون کلنگ ساخت 11 بیمارستان به زمین زده شده و یک بیمارستان دیگر نیز در آینده نزدیک به مرحله اجرا می رسد.