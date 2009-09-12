ابوغریب در آتش فتنه آمریکایی ها می سوزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این درگیری ها که از روز پنج شنبه آغاز شده برای دومین روز پیاپی در روز جمعه ادامه پیدا کرد.

در درگیری های دو روز گذشته نیروهای امنیتی با زندانیان ابوغریب، دهها تن از دو طرف زخمی شده اند. تاکنون گزارشی درباره کشته شدن شخصی در این درگیری ها منتشر نشده است.

بنابراین گزارش؛ نیروهای امنیتی آمریکا روز پنج شنبه گذشته با پاره کردن قرآن و تصویر یکی از مراجع دینی آغازگر فتنه این درگیری ها بوده اند.

زندانیان ابوغریب پیش از این در برابر بیشتر توهین ها و بد رفتاری های نیروهای امنیتی علیه خودشان سکوت کرده و اعتراضی نمی کردند، اما پس از این اتفاق خاموشی در برابر توهین به مقدسات اسلام را برنتافتند.

"زینب الکنانی" نماینده مجلس عراق با بربریت دانستن این اقدام نیروهای آمریکایی، که در نهایت قساوت و برخلاف موازین حقوق بشری انجام می شود، خواستار دخالت دولت عراق در این مسئله برای جلوگیری از گسترش نا آرامی ها به دیگر زندان ها شد.