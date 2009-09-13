نرخ سواد در استان مرکزی به 95 درصد رسید

مجتبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه رشد نرخ سواد استان در رده سنی 10 تا 49 سال و جمعیت فعال است، اضافه کرد: سهمیه استان برای جذب سوادآموز بر اساس ابلاغ مرکز، 20 هزار نفر است که از ابتدای سال تاکنون تنها شش هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته است و نگرانی ما عدم تکمیل سهمیه به دلیل نرخ بالای سواد جمعیت استان مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه استان باید کاهش یابد خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار 15 درصد از فعالیتهای نهضت استان در راستای اجرای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار می شود.

حبیبی با بیان اینکه، رسانه ها نقش مهمی در توسعه سواد و پایداری آن دارند، افزود: اجرای 60 برنامه تلویزیونی و پخش سوادآموزی در شبکه استان از فعالیت های نهضت استان است.

وی تلاش این ارگان را برای رسیدن به نرخ 98 درصد سواد را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حالیکه در سال سوم برنامه هستیم از برنامه جلوتریم و با توجه به تدوین سند راهبردی سوادآموزی استان، برنامه ریزی برای برنامه پنجم توسعه در حال انجام است.