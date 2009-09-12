وجود بیش از 40 هزار کلاس چند پایه در کشور

لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تنها 6 هزار و 328 کلاس چند پایه در مدارس عشایری وجود دارد که 56 درصد از کل کلاسهای عشایری را تشکیل می دهد.

کلاس چندپایه، کلاس درسی است که چند پایه تحصیلی دوره ابتدایی، همزمان توسط یک معلم آموزش داده می شود. چندین کلاسهایی به دلیل نرسیدن تعداد دانش آموزان یک پایه تحصیلی به حد نصاب تشکیل می شود.

به گفته عباسی 73 هزار دانش آموز عشایری در کلاسهای چندپایه درس می خوانند.

رئیس سابق مرکز آموزشهای دوره متوسطه، پیش دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار و دانش ادامه داد: آمار 40 هزار کلاس چند پایه مربوط به سال تحصیلی 88-87 است که 500 مورد آن مربوط به مدارس حاشیه شهرها و ما بقی برای روستاها، مناطق محروم و مرزی و مدارس عشایری و کوچرو است.