واشنگتن تمایل زیادی به بهبود روابط با تهران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آدم ارلی" شب گذشته در یکی از مجالس ویژه رمضان در بحرین در پاسخ به سوال سردبیر روزنامه اخبار الخلیج درباره ایران و اتهامات دریاره دخالت تهران در عراق، گفت: اگر خودت می گوئی "اتهامات" از من چه می خواهی؟ آیا در این مجلس علیه "ایران" حکمی صادر کنم؟

وی در ادامه گفت: اجازه بدهید حوادث همه چیز را مشخص خواهد کرد، آنچه می توانم بگویم این است که مردم عراق می خواهند در امنیت و صلح زندگی کنند و همه ما باید در تحقق یافتن این درخواست بزرگ کمک کنیم.

سفیر آمریکا افزود: ما مخالف تداوم خشونت در عراق هستیم. همچنان از طریق این مجلس بزرگ مایلم تاکید کنم که آمریکا شدیدا متمایل به بهبود روابط خود با ایران است.

این دیپلمات در ادامه افزود: همچنین دولت و مردم آمریکا آرزوی تحقق یافتن روابط ممتاز بین آمریکا و ایران را دارند. واشنگتن همچنین معتقد است که ایرانیان باید خودشان بدون دخالت هیچکس، سرنوشت خود را مشخص نمایند و ما به انجام گفتگوی مفید و هدفمند در چارچوب آزادیهای کامل معتقدیم تا نسبت به آینده جفا نکرده و یا آن را در معرض تهدید قرار ندهیم.