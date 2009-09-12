فراموشی هنر ایرانی - اسلامی هویت ملی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مصطفی گودرزی پیش از ظهر شنبه پس از بازدید از بازار تبریز در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: دور شدن از فضاهای هنری و معماری گذشته از جمله آفت معماری و ساخت و سازهای امروزی در کشور است.

وی ادامه این روند را منجر به وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به هویت ملی ایران اعلام و تاکید کرد: شهرسازی نوین ایران باید دغدغه اتصال با معماری کهن را داشته باشد.

گودرزی یادآور شد: ساخت و سازهای نوین در ایران باعث شده امروز همه شهرهای کشور به یک شکل و سیاق در بیایند و نتوانیم تفاوت عمده ای بین ساختمانهای شهرهای مختلف پیدا کنیم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی این مسئله را باعث دور شدن از هویتهای بومی و ملی دانست و خواستار توجه بیشتر اساتید معماری و مسئولان امر به شکل و ظاهر ساختمانها و ابنیه جدید شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازار تبریز از نظر معماری و ساختار منحصر به فرد خود جلوه ای زیبا از هنر و فرهنگ ملی و دینی ایران است، گفت: این مجموعه گوشه ای از زندگی و رفتار و تفکرات مردم کشور و منطقه را نشان می دهد.

گودرزی ادامه داد: تفکرات مردم منطقه در قالب خشت و طاق و دیوار و حجره در بازار تبریز و سایر ابنیه تاریخی متجلی شده و امروز می توانیم با بررسی آنها به نوع رفتار و دیدگاه مردمان گذشته را دریابیم.

وی که با بیان اینکه حفظ تاریخ و هنر و معماری کهن نخستین گام در جهت معرفی آن است، گفت: امکان بازیابی هویت تاریخی و زیبایی معماری بازار تبریز با دقت و مستند سازی در معماری آن دور از انتظار نیست.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی اظهار داشت: طراحی و اجرای ورودی های بازار گام مهمی در راستای نیل به این هدف و بازیابی هویت و غنای تاریخی این مجموعه است.

در این دیدار، تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی نیز با تشریح اقدامات صورت گرفته در مورد ابنیه تاریخی به ویژه بازار تبریز، خواستار تهیه طرح جامع و کاملی با توجه به مستندات تاریخی موجود در مورد ورودی های بازار تبریز و اجرای آن توسط متخصصان شد.

مرتضی گودرزی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، عملیات مستند نگاری، بررسی، تهیه و تدوین طرح و مرمت بسیاری از خانه های تاریخی شهر تهران را در دست انجام دارد.