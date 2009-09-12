12 مدال طلا و نقره برای دونده های ایران/ جمع مدالها به 24 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دو و میدانی جوانان ایران امروز(شنبه) در ادامه رقابت های پارالمپیک جوانان جهان موفق به کسب 9 مدال طلا و سه نقره شد.

اسامی مدال آوران کشورمان به ترتیب زیر است:

* حمید ایمانپور ، دوی 200 متر کلاس T11، مدال طلا

* رامین رضایی، دوی 200 متر کلاس T46 ، مدال طلا

* حسن عسکری ، دوی 800 متر کلاس T12، مدال طلا

* ساسان اسدزاده ، دوی 800 متر کلاس T46، مدال طلا

* احسان اباظهری ، پرتاب نیزه کلاس F57 ، مدال طلا

* ابوالفضل کوچک زاده ، پرتاب نیزه کلاس F54 ، مدال طلا

* مهران حسین زاده ، پرتاب وزنه کلاس F 37، مدال طلا

* مهران حسین زاده ، پرتاب دیسک کلاس F37، مدال طلا

* کامران شکری سالار، پرتاب دیسک کلاس F42، مدال طلا

* سیدسجاد هاشمی، دوی 200 متر کلاس T46، مدال نقره

* احمدرضا علیخانی ، دوی 200 متر کلاس T37 ، مدال نقره

* پوریا رئیسی ، دوی 800 متر کلاس T13، مدال نقره

کاروان اعزامی کشورمان تحت عنوان "کاروان رمضان" روز گذشته در نخستین روز این رقابت ها موفق به کسب 12 مدال طلا، نقره و برنز شده بود.

دومین دوره رقابت‌های پارالمپیک جوانان (TOKYO 2009 Asian Youth Para Games ) از 18 شهریورماه با حضور نزدیک به یک هزار ورزشکار از 33 کشور آسیایی در 2 رده سنی 14 تا 16 سال و 17 تا 19 سال در توکیو آغاز شده است.

ژاپن میزبان این رقابت‌ها با 218 ورزشکار بیشترین تعداد شرکت کننده در این مسابقات را دارد و مالزی و ایران به ترتیب با 84 و 51 ورزشکار در مکان‌های دوم و سوم هستند.