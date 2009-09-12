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۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

پروژه حفاظت از یوز آسیایی وارد هشتمین سال فعالیت خود شد

پروژه حفاظت از یوز آسیایی وارد هشتمین سال فعالیت خود شد

پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی وارد هشتمین سال فعالیت خود شد و این فعالیت را به شکل رسمی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیها و تلاشهای هفت ساله کارشناسان و مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص در خراسان بزرگ به همراه پیگیریهای شبانه‌روزی محیط‌ بانان خستگی‌ناپذیر اداره حفاظت محیط زیست طبس و پناهگاه حیات وحش نایبندان در بهمن ماه 1379 به ثمر نشست.

با این حال و در کمال ناباوری تمامی کارشناسان داخلی و خارجی که اعتقادی به وجود یوز در کشور نداشتند، "بهمن نجفی" محیط بان فعال با فیلمبرداری از 7 قلاده یوزپلنگ در این منطقه باارزش در حقیقت سند نجات یوز آسیایی را امضا کرد و تلاشهای مضاعف تمامی علاقمندان و دوستداران حیات وحش کشور را باعث شد.

هم اکنون پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس به عنوان بزرگترین منطقه حفاظتی کشور و ناجی و صادرکننده یوز به سایر مناطق مورد توجه و احترام همه طبیعت دوستان است.

کد مطلب 945675

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