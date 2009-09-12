پروژه حفاظت از یوز آسیایی وارد هشتمین سال فعالیت خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیها و تلاشهای هفت ساله کارشناسان و مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص در خراسان بزرگ به همراه پیگیریهای شبانه‌روزی محیط‌ بانان خستگی‌ناپذیر اداره حفاظت محیط زیست طبس و پناهگاه حیات وحش نایبندان در بهمن ماه 1379 به ثمر نشست.

با این حال و در کمال ناباوری تمامی کارشناسان داخلی و خارجی که اعتقادی به وجود یوز در کشور نداشتند، "بهمن نجفی" محیط بان فعال با فیلمبرداری از 7 قلاده یوزپلنگ در این منطقه باارزش در حقیقت سند نجات یوز آسیایی را امضا کرد و تلاشهای مضاعف تمامی علاقمندان و دوستداران حیات وحش کشور را باعث شد.

هم اکنون پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس به عنوان بزرگترین منطقه حفاظتی کشور و ناجی و صادرکننده یوز به سایر مناطق مورد توجه و احترام همه طبیعت دوستان است.

