تصویب طرح سرمایه گذاری خارجی 2.2 میلیارد یورویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، بهروز علیشیری در حاشیه نشست هیئت سرمایه گذاری، افزود: این پالایشگاه با مشارکت 75 درصدی سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد اروند استان خوزستان احداث شده است که با ظرفیت 180 هزار بشکه در روز با استفاده از نفت سنگین، طرح آزادگان جنوبی عملیاتی می شود.

این طرح در یکصد و هجدهمین جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی که در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، به تصویب رسید.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یادآور شد: طرح تولید MDF ، طرح تولید دربهای ضد سرقت، طرح تولید محصولات چوبی، طرح تولید کابینت، طرح احداث هتل آپارتمان و همچنین طرح سرمایه گذاری شرکت اروپایی در پروژه بازیافت فلزات نیز به تصویب رسید.

علیشیری در پایان افزود: در این جلسه افزایش سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی به تصویب رسید که شامل افزایش سرمایه گذاری در طرح چاپ و تولید انواع جعبه و مقوا است وهمچنین یک شرکت آسیایی درخواست افزایش سرمایه گذاری در طرح تولید اتیل استات را مطرح کرد که با آن موافقت شد.