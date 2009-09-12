روزانه 25 تن زباله و ضایعات در املش جمع آوری می شود

شهردار املش در گفتگو با خبرنگار مهر دفع بهداشتی زباله های خانگی را یکی از مهمترین مشکلات شهرها و حتی روستاها دانست و افزود: در این خصوص سهم زباله های خانگی بیش از 20 تن بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین هر روز حداقل چهار میلیون و 500 هزار ریال صرف دفع زباله شده که قابل تامل است و از سویی چنین حجم عظیمی از زباله مشکلات زیست محیطی نگران کننده ای به دنبال خواهد داشت.

ابراهیمی ادامه داد: این میزان زباله از یکسو مقادیر متنابهی از مساحت املاک و زمینهایی که می توانند در کشاورزی، تولید و بهره برداری مورد استفاده قرار گیرند در امر دفن زباله و تبدیل به معدن زباله تخصیص یافته و از طرفی طی دفن زباله ها با مشکلات زیست محیطی اعم از امکان آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق نفوذ شیرابه ها مواجه بوده و همچنین روانه شدن شیرابه ها در محیط باز و تبخیر، اشاعه بوی متعفن موجبات آلودگی هوا و محیط نیز می شود به طوریکه امکان زیست (زندگی) یا هرنوع فعالیت برای انسان را در اطراف معدن زباله در عمق زیاد سلب می کند.

وی گفت: بنابراین کاهش مقدار زباله خروجی از خانه اقدامی ارزشمند در کاهش مشکلات و تنگناهای زندگی شهری و ایجاد محیطی سالم برای زندگی خواهد بود چرا که هر شهروند حدود یک کیلوگرم زباله خانگی تولید می کند که در صورت توجه هریک از شهروندان و اقدام در جهت بازیافت می توانند 70 درصد زباله خانگی خود را به کودی مرغوب و ایده آل برای گلدان و باغچه تبدیل کنند.

شهردار املش همچنین برلزوم بازیافت زباله تاکید کرد و ادامه داد: این امر علاوه بر کمک در ایجاد شهری سالم از مخارج سالانه خرید کود دامی، خاک برگ و یا کودهای شیمیایی برای گلدانها و باغچه خانه ها معاف و همچنین هزینه های شهرداری از بابت جمع آوری و حمل و نقل به مقدار بیش از 50 درصد تقلیل می یابد.